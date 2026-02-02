Un trabajador del IMAS denuncia "violencia institucional" y acoso en un centro de menores

La gestión de la protección de menores en Mallorca se ve sacudida por una denuncia de acoso laboral y desamparo administrativo. Un auxiliar educativo del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), destinado en uno de los centros de menores de la isla, ha hecho pública una situación que califica de "cadena de acoso y silencio institucional". El trabajador -que según explica a este diario- actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico, relata un escenario de "difamaciones" y castigos profesionales que comenzó en 2024 y que ha derivado en una suspensión de empleo y sueldo que tilda de medida de presión económica.

El conflicto se originó, según la versión del empleado, tras su incorporación mediante un programa temporal de protección infantil. El afectado sostiene que su buen desempeño y la relación con los usuarios despertaron "envidias" entre sus compañeros, quienes presuntamente iniciaron una campaña de falsas acusaciones que incluían desde falta de habilidades hasta problemas de higiene personal. Estas quejas desembocaron en la apertura de un expediente disciplinario en mayo de 2025 por supuestos malos comportamientos con menores y el equipo educativo, acusaciones que el trabajador niega rotundamente.

Falta de apoyo sindical

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la supuesta falta de garantías procesales. El trabajador asegura que no ha tenido acceso al expediente completo en seis meses y que el protocolo de acoso, que debía resolverse en un mes, se encuentra bloqueado y sin movimientos efectivos tras expirar todos los plazos. Según el escrito de denuncia, el IMAS ha utilizado la suspensión provisional como un arma de "desgaste emocional", manteniendo al empleado en una prolongada incertidumbre jurídica.

A esta situación se suma la denuncia de una "desprotección sindical" por parte de la sección de CCOO en el IMAS. El afectado afirma que el sindicato, al que estaba afiliado, le retiró el apoyo cuando el caso se volvió "incómodo" debido a que implicaba a altos cargos de la institución. El trabajador llegó a elevar su queja a instancias estatales del sindicato sin obtener respuesta, lo que finalmente motivó su renuncia a la afiliación al considerar que la organización no cumplía su función básica de defensa ante la vulnerabilidad laboral.

Desde el IMAS confirman que existe una investigación abierta y un expediente en curso para determinar la veracidad de los hechos. Respecto a su situación actual, el centro confirma que, tras finalizar la suspensión, el empleado ha sido reubicado en el servicio de lavandería del centro de menores en el que ya trabajaba.

Este cambio de funciones ha generado una nueva polémica, ya que el trabajador denuncia que, siendo auxiliar educativo, se le ha asignado a tareas de cocina y limpieza como una forma de "ninguneo" y castigo. Además, el afectado alerta sobre la falta de formación y riesgos psicosociales en el ámbito de la protección de la infancia, donde asegura que impera un modelo de gestión que "castiga a quien denuncia y premia a quien acosa", forzando a los profesionales con vocación a abandonar sus puestos por miedo a represalias.