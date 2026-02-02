El PSOE alquila un piso de alquiler turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca

El PSIB-PSOE ha alquilado un piso ilegal que se anuncia en la plataforma de Airbnb para denunciar ante los medios de comunicación que sigue existiendo oferta irregular y no reglada en Mallorca. Un apartamento que cuesta alrededor de 160 euros la noche, según ha expresado el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela.

Así, Negueruela ha querido denunciar la oferta ilegal in situ para mostrar que el principal problema de Baleares es el acceso a la vivienda, que existe y "que el PP niega desde el Parlament". El portavoz socialista ha animado al PP a que "vea la oferta ilegal" que hay en Palma, tal y como han denunciado hoy los socialistas. Un piso "que debería ser para trabajadores y trabajadoras de esta ciudad”, como opción residencial: “Mientras el PP dice que quiere prohibir el alquiler vacacional en Palma y en el resto de las islas, permiten esto: mantener un piso turístico plurifamiliar, absolutamente permitido en Palma”.

"Blanquear a Airbnb"

Los socialistas señalan a la presidenta del Govern, Marga Prohens, como responsable de "blanquear a Airbnb" cuando se sienta en una misma mesa en FITUR y permite que la plataforma esté presente en el estand de Baleares: "A los socialistas nos parece una vergüenza que uno de los principales agentes turísticos como Airbnb sea el causante de uno de los principales problemas, como son los precios de la vivienda en Palma y en el conjunto de las islas”.

Negueruela también recrimina que la presidenta "blanquee la plataforma en FITUR, mientras la ciudadanía tiene problemas reales para acceder a una vivienda. Airbnb es parte del problema, nunca será la solución; si o es Airbnb, será otra plataforma la que continuará comercializando estos pisos".

160 euros la noche

El piso de Palma utilizado hoy para denunciar esta situación por parte del PSIB-PSOE se alquila desde julio de 2023, tiene un coste de 160 euros la noche y, con una media de 255 días alquilados al año, puede facturar unos 38.760 euros anuales de forma totalmente irregular, según datos extraídos de Airbnb Data. El piso de Palma en el que se ha realizado la rueda de prensa está registrado en Airbnb suplantando la licencia de un apartamento en Son Servera.

"Nosotros ya hemos denunciado a Airbnb, cuando además sabemos que hay personas que pasan de pagar un alquiler de 700 euros a más de 1.700 euros cuando les toca renovar el contrato. Es un aumento de más del 100 %, que provoca que la gente pase de alquilar pisos a alquilar habitaciones. Es la realidad que el PP no quiere explicar", señala Negueruela. Asimismo, los socialistas cargan contra la presidenta Marga Prohens, acusándola de "ser la responsable de este piso ilegal" en Palma.

Noticias relacionadas

"Denunciar ilegalidades"

"Desde el PSIB-PSOE comenzaremos a denunciar de forma permanente las ilegalidades que veamos. Y las comunicaremos como hemos hecho otras veces. Como hemos visto con el Consell Insular, que hasta el momento no ha clausurado ningún piso, aunque dijeron que lo harían. Prohens vive en otro país, en el país de Fitur, de Airbnb y en un país que se ha imaginado, pero que no es la realidad, donde los salarios no alcanzan ni para cubrir las necesidades vitales y donde habría que intentar estar a pie de calle para conocer los problemas reales”, concluye el portavoz socialista.