Negueruela desnuda a Airbnb

La política mallorquina es mortalmente aburrida, se extravía en actos oficiales apolillados y protestas no menos alcanforadas. Iago Negueruela le ha dado una sacudida al tablero que también interpela a su partido, con la técnica del periodismo popular y sobre el terreno que popularizó Emilio Romero en ‘Pueblo’. Al contratar en Airbnb un piso palmesano, un acto ilegal por definición, desnuda la farsa del alquiler turístico con su economía colaborativa, sus anfitriones y sus huéspedes. Fuera de la ley, no declarado fiscalmente y con licencia robada.

Ocho años después, los cinco primeros con gobiernos de izquierda en todos los ámbitos, PP/Vox también protege y por tanto promueve el alquiler turístico ilegal. Ahora bien, si Negueruela extiende su estancia en el piso ilegal de la ‘plagaforma’ de Airbnb más allá del plazo contratado, pasará a ser un okupa. En tal caso, la propiedad y las autoridades de derecha extrema acudirán personalmente con un ariete a desalojar al invasor. Hasta ahí podíamos llegar.

La complicidad de Airbnb, a quien seguro que no le cuelan ni un euro falso en las rentas que cobra por anticipado, empeora por el servilismo de PP/Vox, en su pueril desquite contra los hoteleros. En cuanto a los propietarios de pisos, no se dan cuenta de que la inflación de la oferta promovida por las plataformas va en contra de sus intereses, con una reducción creciente de las noches contratadas. Son esclavos de pago, se merecen al cliente que lo cuenta todo ahora interpretado por Negueruela.

El bofetón del diputado socialista a la hipocresía del alquiler turístico replantea la disyuntiva fundamental. Frente a la ilegalidad solo caben dos posturas, perseguirla o encubrirla, habitualmente por argumentos pecuniarios de peso. Queda clara la opción preferente de PP/Vox.