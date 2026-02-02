Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid exige a Booking y Airbnb retirar más de 3.000 anuncios de alquileres turísticos ilegales en Baleares

El Gobierno central ha instado a las plataformas a retirar los anuncios de viviendas que no cumplen los requisitos para el registro de alquiler de corta duración, según la normativa europea

Protesta en Palma contra el alquiler turístico ilegal.

Protesta en Palma contra el alquiler turístico ilegal. / DM

Jordi Sánchez

EP

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado las plataformas online como Booking y Airbnb la existencia de 3.062 viviendas turísticas y temporales ilegales en Baleares, para reclamar que retiren sus anuncios. En toda España, la cifra se eleva a las 86.275.

Tal y como explica el Gobierno central, se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.

Desde el pasado mes de julio, este código, otorgado por los Registradores de la Propiedad, es obligatorio y compartido con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una vez este Ministerio notifica los casos, las plataformas deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Según los datos del Ministerio, de las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (el 78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (el 22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

Desde Madrid aseguran que, una vez notifican, los distintos portales "deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez".

