Jaime Mayor Oreja: "ETA se creó para terminar con las ideas cristianas"

Invitado por Círculo Mallorquín esta tarde el exministro del PP, Jaime Mayor Oreja, ha presentado la fundación Neos, que se ha creado como movimiento de la sociedad civil “para defender la alternativa cultural basada en los fundamentos del humanismo cristiano, como solución para una sociedad que ha perdido el rumbo”, según explican sus fundamentos. El público asistente llenó la sala donde se celebró dicha conferencia.

El expolítico del PP estuvo acompañado en la conferencia por la exconcejal de Vox, Gari Durán y por el exvicepresidente del Govern de Cañellas, Joan Huguet, que se mostró dispuesto a sumarse a la defensa de los principios que defiende esta fundación.

En la presentación Durán recordó que esta fundación se basa en los fundamentos cristianos y se ha convertido en un movimiento de la sociedad civil para hacer frente a la crisis social y política que, a su juicio, estamos viviendo en estos momentos en España.

Mayor Oreja explicó que esta fundación fue creada “desde la convicción que tenemos de que la crisis que sufrimos no es política, económica, ni social. La crisis está en los fundamentos de la sociedad”. Como era lógico recordó su paso por la política y quiso explicar la lección que sacó de dicha experiencia. Como experto en ETA, aseguró que la organización terrorista no se creo para hacer frente al franquismo. “Era un movimiento político y cultural que se creó para terminar con las ideas cristinas. Cuando nació ETA la represión franquista era muy leve y no se perseguían a los nacionalistas como nos han hecho creer”.

Explicó que la fundación Neos está sustentada bajo los pilares de la cultura cristiana, que debe servir como guía para solucionar una crisis de una sociedad “que ha perdido el rumbo”.

Siguiendo su discurso que ha ido repitiendo desde que estaba en política, el exministro de Interior del gobierno de Aznar aseguró que “cuando el nacionalismo abraza a la sociedad, ésta termina siendo de izquierda o de extrema izquierda” y como ejemplo de esta transformación se refirió a Cataluña y al País Vasco. “El problema de Euskadi es la falta de fe. ETA fue un proyecto político que pretendía terminar con los principios cristianos”, insistió en su exposición.

Comparó los movimientos políticos independentistas que han nacido en el País Vasco y en Cataluña, asegurando que “son lo mismo. Mientras unos sacuden el árbol los otros recogen las nueces”.

A su juicio ETA no ha desaparecido. Acepta que han dejado la lucha armada, pero anunció que los herederos de la organización terrorista en breve se harán con el poder en Navarra.

La conferencia fue seguida por numeroso público esta tarde en Circulo Mallorquín / J.F.M.

En su exposición a un público entregado a sus ideas, el exministro habló de la violencia y recordó los actos que a su juicio cambiaron el rumbo de la historia de España: el asesinato de Carrero Blanco y el 11-M. Refiriéndose a este último atentado, aseguró que a partir de este múltiple asesinato, que llevó al PSOE a recuperar el poder político, “Zapatero se abrazó a ETA y a partir de ese momento la mentira sustituyó al crimen”.

Mayor Oreja trasladó esta crisis en los fundamentos sociales hacia Europa, asegurando que en estos momentos ha cambiado tanto que ya no reconoce los principios con los que fue creado el movimiento europeo. “Europa tiene muchas instituciones, pero no tiene alma”. Por ello, el conferenciante abogó por recuperar en el viejo continente los principios de sus fundadores, que eran profundos creyentes del cristianismo. “Estamos en una situación compleja, donde ha aparecido una moda dominante que está arrastrando los principios cristianos. Los europeos sufrimos una crisis de fe y del principio de la obligación”. El expolítico terminó su intervención abogando el éxito de la fundación que preside y que intenta que la sociedad recupere los principios basados en la defensa del cristianismo.