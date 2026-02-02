Los ingenieros de caminos afirman que el sistema ferroviario de Mallorca es seguro

Los ingenieros de caminos de Baleares no están preocupados por la falta de seguridad del sistema de vías de los trenes que circulan por Mallorca, porque consideran que el medio de transporte mantiene un sistema de mantenimiento correcto. Esta tranquilidad en el estado de las vías la han expresado esta mañana la decana del Colegio, Sara Lobato, y el vicedecano, Ángel Matías, que han considerado que es lógico que exista cierta preocupación como consecuencia del grave accidente ferroviario que ocurrió la pasada semana en Córdoba, que se saldó con 46 fallecidos.

Ambos ingenieros han sido muy cautos antes de pronunciarse sobre el motivo exacto que provocó el descarrilamiento del tren de alta velocidad, aunque todo parece, según se señaló en el informe preliminar, que se produjo por un fallo en la soldadura de dos vías. Angel Matías señaló que la infraestructura de un tren de alta velocidad no se puede comparar al sistema de trenes que circula en Mallorca, ya que se trata de un sistema de transporte con medios muy limitados, aunque con los años se está aumentando el presupuesto para mejoras. Lobato, por su parte, señaló que la polémica sobre una posible negligencia en la soldadura de las vías, como se apunta en el informe preliminar del accidente de Córdoba, es una cuestión que no afecta al sistema ferroviario de Mallorca. Explicó que las soldaduras se han realizado durante años y no se ha detectado ningún fallo significativo y sobre todo que pueda poner en peligro la seguridad de los usuarios del tren.

Ambos ingenieros indicaron que cualquier infraestructura, como en este caso el tren de Mallorca, siempre es mejorable, recordando que tan importante es la construcción del sistema de transporte, como su posterior mantenimiento, ya que los materiales se desgastan con el tiempo. Y señalaron que antes de adoptar cualquier decisión sobre este método de transporte los técnicos deben realizar un estudio en el que se reflejen las necesidades de mejoras.

Los responsables del Colegio señalaron que antes de adelantar una conclusión y dedicar una crítica a las instalaciones del tren de alta velocidad es necesario conocer la causa exacta que provocó la tragedia, incidiendo en que viajar en tren es un método muy seguro, aunque de vez en cuando se pueda producir un accidente. En este sentido, incidieron que, por desgracia, de los accidentes también se aprende y se pueden alcanzar conclusiones para mejorar la seguridad, como ocurrirá en el caso de la tragedia de Córdoba.

Noticias relacionadas

Sobre el estudio de los proyectos públicos de infraestructuras que se tienen que realizar en Mallorca, presentado esta mañana en la sede del Colegio, en lo referente al sistema ferroviario de Mallorca se señala que se está pendiente de la redacción de los proyectos constructivos del tren de Migjorn de Palma a Llucmajor. También se tiene que redactar el proyecto constructivo de la ampliación del metro de Palma hasta el hospital de Son Espases y se está pendiente de que se elaboren los nuevos pliegos para la próxima contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la infraestructura.