La Fundación Natzaret amplía en cuatro las plazas del proyecto 'Pista de aterrizaje'

La Fundación Natzaret ha ampliado de 12 a 16 las plazas residenciales del proyecto 'Pista de aterrizaje' y ha mejorado los espacios y atención educativa de los niños y adolescentes tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Así ha infoirmado el Consell de Mallorca en una nota en la que señala que el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha visitado este lunes las obras de reforma y ampliación de uno de los pisos de la residencia de acogida de la Fundación Natzaret, en Palma.

Durante la visita, el conseller insular ha destacado que cada ampliación de plazas y cada mejora de un recurso es "un paso más para consolidar un sistema de protección que pone en el centro el bienestar de los niños y adolescentes de Mallorca: espacios más adaptados, equipos reforzados y una atención más personalizada".

Esta actuación se enmarca en la intención de fortalecer la red de atención y protección a la infancia, con medidas que suman capacidad, mejoran la calidad de los dispositivos y consolidan un modelo basado en la planificación, el seguimiento y la mejora continua.

El proyecto también remarca la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y entidades sociales especializadas que, según destaca el Consell, se trata de "una alianza que permite sumar experiencia educativa y proximidad comunitaria, con el objetivo compartido de garantizar itinerarios estables, seguros y orientados a la autonomía para los jóvenes".

Con esta actuación, el proyecto se organiza en dos grupos educativos de ocho plazas e incorpora la ampliación del equipo educativo para garantizar una atención de calidad, con espacios más funcionales y adaptados a las necesidades de los residentes.