Excelente oportunidad en Mallorca: dúplex con terraza y piscina por 465.000 euros

El mercado inmobiliario de Mallorca sigue ofreciendo oportunidades muy diferenciadas según ubicación, tipología y estilo de vida. Desde un dúplex moderno en una urbanización costera de Llucmajor, pensado para quienes buscan tranquilidad y zonas exteriores, hasta un amplio piso en el centro de Palma con un gran potencial de reforma, la oferta actual refleja la diversidad de perfiles que conviven en la isla.

Dúplex con terraza de 55 m² y piscina en la urbanización costera de Sa Torre

Salón de piso en SA TORRE, Llucmajor. / tucasa.com

En la urbanización de Sa Torre, en el término municipal de Llucmajor, se comercializa este dúplex de 103 metros cuadrados construidos por 465.000 euros. La vivienda, construida en 2009 y en perfecto estado de conservación, cuenta con tres dormitorios, dos baños y acceso a piscina comunitaria, además de plaza de garaje y trastero incluidos en el edificio.

La distribución se reparte en dos plantas. En la planta baja, el inmueble ofrece un espacio funcional y luminoso con salida directa a una terraza privada de 55 metros cuadrados, ideal para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año, junto a un dormitorio doble y un baño completo. En la primera planta se encuentran los otros dos dormitorios dobles y un segundo baño.

Entre sus prestaciones destacan el aire acondicionado con bomba de frío y calor, calefacción eléctrica, suelos de parquet, armarios empotrados, ventanas con doble acristalamiento Climalit, puerta de seguridad y video portero. La vivienda se sitúa en una calle tranquila y soleada, dentro de una urbanización con jardines comunitarios, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para residencia habitual como para segunda vivienda cerca del mar.

Piso de 158 m² con gran terraza para reformar en el barrio de Bons Aires

Piso en Bons Aires, Palma de Mallorca / tucasa.com

La segunda propuesta se localiza en Bons Aires, uno de los barrios más demandados de Palma de Mallorca, a pocos minutos del centro y junto a la calle Blanquerna. Este piso se ofrece por 520.000 euros y dispone de 158 metros cuadrados construidos, cuatro habitaciones, dos baños, un aseo y una terraza posterior de aproximadamente 40 metros cuadrados.

Situado en una primera planta con ascensor, el inmueble se encuentra de origen, lo que permite al comprador adaptar la distribución y los espacios a sus necesidades. Actualmente, cuenta con un salón-comedor luminoso con acceso a un balcón frontal, cocina independiente y una distribución versátil que ofrece múltiples posibilidades de reforma.

La vivienda destaca por su amplitud, su ubicación céntrica y su potencial tanto como hogar familiar como inversión inmobiliaria. Además, existe la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento en la misma finca, un elemento especialmente valorado en esta zona urbana consolidada.

Estas dos propiedades reflejan dos realidades distintas del mercado inmobiliario mallorquín. Mientras Sa Torre apuesta por la vida tranquila, los espacios exteriores y el entorno residencial junto al mar, Bons Aires ofrece amplitud, ubicación céntrica y la oportunidad de personalizar una vivienda en uno de los barrios más cotizados de Palma. Dos propuestas diferentes que ilustran la diversidad de opciones disponibles en la isla para compradores con necesidades y estilos de vida muy distintos.