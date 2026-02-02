Una recogida de firmas reclama un plus de difícil cobertura para frenar la fuga de enfermas en Mallorca

El sindicato Satse Baleares ha iniciado una campaña para reclamar de forma "urgente" la implantación de un plus de difícil cobertura para las enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca, una medida que el sindicato considera "imprescindible" para frenar la falta de profesionales en la isla y el goteo constante de salidas hacia otras comunidades autónomas e incluso al extranjero.

Bajo los lemas 'Fácil venir, difícil quedarse' y '¿Vives en Mallorca o sobrevives en Mallorca?', la organización ha denunciado en un comunicado que la situación ha alcanzado un punto crítico y que la isla tiene "cada vez más dificultades" para atraer y fidelizar personal sanitario. La campaña incluye desde este lunes una recogida de firmas y un calendario de acciones que se intensificará en las próximas semanas, sin descartar movilizaciones, hasta lograr que este complemento salarial sea una realidad.

"El objetivo es atraer profesionales y evitar que sigan marchándose de la isla", ha afirmado el secretario general de Satse en Baleares, Jorge Tera, que reclama al Ib-Salut que deje de aplazar una solución que el sindicato considera estructural para garantizar plantillas suficientes y estables en la sanidad pública de la isla.

El sindicato advierte de que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave. Según el informe del Ministerio de Sanidad 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024', Baleares es una de las comunidades más afectadas por la falta de profesionales: serían necesarias entre 3.000 y 3.500 enfermeras adicionales y más de 800 fisioterapeutas para cubrir adecuadamente las necesidades asistenciales siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, Baleares es la tercera comunidad autónoma con la peor ratio de profesionales de enfermería de todo el país.

Esta carencia ya tiene efectos directos en los hospitales de Mallorca, según Satse. En diciembre de 2025, el sindicato reclamó al Ib-Salut un aumento urgente de plantilla en los hospitales de Son Llàtzer y Joan March, que presentan la peor ratio enfermera-paciente de Baleares.

Según explican, la situación se vuelve especialmente crítica durante los meses de verano, cuando la sobrecarga asistencial se dispara. Cubrir sustituciones de enfermeras y enfermeras especialistas se ha convertido en una misión casi imposible, puesto que las bolsas de contratación se agotan, aumentan las bajas y ausencias y los profesionales se ven obligados a "asumir un número excesivo de horas extra para sostener la actividad asistencial".

Con todo, denuncian que las plantillas de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas están claramente infradotadas, una realidad que, según el sindicato, pone en riesgo la estabilidad del sistema y la calidad de la atención sanitaria: "Llevamos años alertando de que no hay suficientes enfermeras dispuestas a venir a Mallorca, pero lo más grave es que tampoco se están consiguiendo retener las plantillas que ya están aquí", subraya Jorge Tera.

Un complemento que ya existe en el resto de islas

El sindicato insiste en que el plus de difícil cobertura debe implantarse como una herramienta de estabilización que permita a Mallorca competir en igualdad de condiciones con otros destinos profesionales del Estado. "Mallorca depende en gran medida de profesionales que llegan desde otras comunidades autónomas, pero sin medidas que corrijan este desequilibrio, la isla se convierte en un lugar al que es fácil llegar, pero extraordinariamente difícil quedarse", advierte Tera.

Satse recuerda además que otras islas del archipiélago, como Ibiza o Menorca, ya cuentan con complementos específicos de difícil cobertura, una medida que ha contribuido a mejorar la capacidad de atraer profesionales y a frenar, al menos en parte, la salida de enfermeras hacia otros territorios.

"Estos pluses han demostrado que cuando se adoptan medidas correctoras se avanza en estabilidad y cobertura de plazas. Mallorca necesita el mismo instrumento para garantizar plantillas suficientes en hospitales y centros de salud", señala el secretario general del sindicato.

Satse mantendrá activa la campaña durante los próximos meses con la recogida de firmas y todas las medidas que consideren necesarias, han asegurado, hasta conseguir la implantación del plus de difícil cobertura para Mallorca.