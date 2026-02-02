Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados

Los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Baleares cobrarán en la nómina del mes de febrero los retrasos correspondientes al 35% de los cerca de 150 millones de euros que el anterior ejecutivo congeló sin justificación.

Este pago da cumplimiento a la sentencia favorable al sindicato STEI dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que reconoce el derecho de los funcionarios a percibir estas cantidades. El pasado año, el Govern ya hizo efectivo el pago del 65% restante de los importes pendientes.

El Govern subraya que esta actuación supone la restitución de unos derechos económicos que habían quedado bloqueados durante años y reafirma su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en la nómina de enero, en las que los empleados públicos han percibido el incremento salarial del 2,5 % correspondiente al año 2025 y han empezado a recibir el complemento de insularidad.

En cuanto a los retrasos correspondientes al año 2025, la previsión del Govern es abonarlos en marzo, con el objetivo de que todos los funcionarios los perciban de forma simultánea, lo que requiere una gestión técnica específica para atender a las diferentes situaciones administrativas.

Noticias relacionadas

Además, el Govern también tiene previsto abonar antes del 30 de junio la cantidad que UGT reclamaba en los tribunales, después de que el sindicato retirara la demanda presentada por el recorte salarial a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021.