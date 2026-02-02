XIX Congreso de Amadiba en Mallorca “Hablemos de lo que nos preocupa a todos”

Amadiba, Asociación de Madres y Padres de personas con Discapacidad, convoca la XIX edición de su Congreso en Mallorca bajo el título Hablemos de lo que nos preocupa a todos. El encuentro se celebrará los próximos 12 y 13 de febrero de 2026 en el Hotel Meliá Palma Marina, l. Se espera la asistencia de más de 200 personas.

El Congreso contará con voces de profesionales de distintos ámbitos, familiares y personas con discapacidad para tratar temas que nos preocupan a lo largo de todas las etapas del ciclo vital: la protección legal, la percepción sensorial, la alimentación más allá de la nutrición, el lenguaje y la comunicación, la educación y la escolarización, los deseos y los miedos, las responsabilidades, el papel de los hermanos y las dudas que surgen a medida que las personas se van haciendo adultas, son algunos de los muchos temas que se abordarán durante las dos jornadas del Congreso.

Además de las ponencias programadas, el Congreso ofrece un espacio de relación en el que escuchar a personas que recorren o recorrerán caminos similares, lo que permite establecer redes de apoyo y mitigar los sentimientos de angustia y soledad.

De la protección legal al desarrollo del lenguaje

El Congreso arrancará el 12 de febrero, a las 16:45 horas, con el testimonio de Concha Fra y Daniel Valenciano, profesional y usuario de Amadiba. Esta intervención dará paso a la participación de José Antonio Carbonell, notario del Ilustre colegio de notarios de Baleares que hablará sobre Las dudas sobre la protección legal de nuestros hijos a lo largo de toda su vida: preparándonos desde la infancia. Ana Moragues, responsable Fundación Tutelar Cian, ejercerá como moderadora.

Seguidamente, Alberto Santos, psicólogo; y Lara Núñez, madre de un niño con discapacidad; hablarán sobre ¿Por qué sus sentidos perciben diferente y les distorsionan el aprendizaje? El mundo es distinto para ellos.

Jorge Muñoz, pediatra; y Rocío Castañeda, psicóloga; tratarán cuestiones relacionadas con la alimentación: ¿Podemos ayudarte con alguna dieta específica? ¿Qué debemos tener en cuenta en su alimentación?: comer va más allá de nutrirse.

Las personas con disacapacidad aportarán sus experiencias y punto d evista en el XIX Congreso de Amadiba en Mallorca. / .

Noemí Dovale, logopeda de atención temprana; y Toñi Narváez, madre de una niña con discapacidad se centrarán en El desarrollo del lenguaje no parece que sea el que toca en nuestro hijo con TEA: hablar y comunicarse, ahí está el dilema.

El último bloque de ponencias de la primera jornada abordará Lo que nos preocupa una vez ya inician su camino adulto. ¿Cómo saber si lo que decidimos es lo mejor?. La primera charla, a cargo de Miguel Fragoso, psicólogo; y María Antonia Jiménez, madre de una joven con discapacidad; incidirá en Lo que hay después del colegio, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Dónde ponemos la mirada? Solo queremos que sea feliz.

Tras esta intervención, se pondrá el foco en Lo que les preocupa a ellos cuando son jóvenes y quieren vivir una vida como la de cualquiera... ¿Qué les gusta, apetece y quieren? ¿Cómo ven su vida actual y futura? ¿Sienten que tienen límites? Participan en este debate Alicia Reina, dirección centros y recursos; Santiago Puertas, área de atención a las personas; Estela Fresneda, Mireya González, Miki Higuero y Jaume Llompart, personas usuarias de servicios diurnos y residenciales.

La elección del centro educativo y las inclusión, una de las cuestiones que se abrodará en el congreso de Amadiba. / .

El papel de las familias y el paso a la vida adulta

Las ponencias programadas la segunda jornada darán comienzo a las 17 horas con Las responsabilidades legales que tenemos como familias y como profesionales en el cuidado de nuestras personas. Intervienen Felio Bauzá, Catedrático en Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears; y Mateu Crespí, dirección centros de alta intensidad.

El bloque de charlas se centrará en Las decisiones que tenemos que tomar ¿qué debemos tener en cuenta y cómo saber si acertamos?

La elección del centro escolar y la inclusión será abordada Tomeu Mercadal, dirección del área educativa; y Laila García, madre de un niño con discapacidad.

María Isabel Hidalgo y Pep Torrens, padres de un joven con discapacidad; y Alejandro Bonilla, dirección del área de atención familiar y social; afrontarán otra de las preocupaciones de las familias: ¿Cuándo es el mejor momento para plantearnos que viva fuera de casa?

María Bauzà, Andreu Oliver y Neus Puigserver, hermanos de personas con discapacidad; y Alberto Rosauro, área legal; hablarán sobre Los hermanos ¿deben ser responsables de su cuidado? Por otro lado, Mercè Soteras, madre de un adulto con discapacidad; centrará su intervención en Cuando ya ha encontrado su sitio, ¿Qué nos preocupa a las familias? ¿Estará bien atendido? Siempre nos va a necesitar. Por último, intervendrá Jane King, gerente de Amadiba, con la ponencia ¿Dónde queda la pasión?.

A las 20 horas tendrá lugar la clausura oficial del evento a ritmo de Rap. Los asistentes a las dos jornadas podrán disfrutar de la cena y el concierto que tendrán lugar en Shamrock Palma el viernes 13 de febrero a las 21 horas.

El Congreso de Amadiba en Mallorca ofrecerá momentos para conversar y establecer redes de apoyo. / .

Datos del evento