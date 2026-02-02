Choque entre PP y Vox por la prohibición del burka en Baleares: "Los que copian son ellos"

Choque entre PP y Vox por la prohibición del burka en Baleares. Los de Abascal acusan al PP de "copiarle" su propuesta mientras que los populares defienden que su iniciativa es "sensata" y que es el grupo de Manuela Cañadas el que ha cambiado de opinión. En las ruedas de prensa de este lunes previas al pleno, en el que se debatirá la propuesta del PP, Cañadas ha recordado que su formación presentó una iniciativa similar que fue rechazada por el PP.

"Nosotros no competimos, los que copian son ellos", ha dicho la portavoz de los de Santiago Abscal, quien ha pedido al PP que "haga un ejercicio de coherencia para que dejen de ocurrir estas cosas que son una pérdida de tiempo para todos". No obstante, Vox votará a favor de la iniciativa.

De su lado, el portavoz 'popular, Sebastià Sagreras,' ha defendido que la propuesta de Vox instaba al Govern a realizar la prohibición y hacía referencia solo al velo, mientras que la PNL del PP pide la prohibición del velo islámico integral al Gobierno de España. "Vox se ha dado cuenta que su propuesta iba desencaminada", ha considerado Sagreras.

Apoyo de toda la Cámara

Igualmente, Sagreras ha pedido el apoyo de todos los grupos de la Cámara para exigir esta prohibición y ha remarcado el "compromiso del PP con la defensa sin ambigüedades de la igualdad y la dignidad de las mujeres y de las niñas". "El respeto a la igualdad entre mujeres y hombres forma parte esencial de la integración en nuestra sociedad" y que esta iniciativa tiene como objetivo hacer frente a prácticas "profundamente contrarias a los valores constitucionales y a los principios básicos de una sociedad democrática", ha manifestado.

Tras ser preguntado por las críticas a la propuesta por parte de Més per Mallorca, Sagreras ha criticado que rechacen la propuesta, a su criterio, "porque sale del PP"."Esta ceguera en contra de las propuestas sensatas y centradas del PP no tendrían que ir nunca en detrimento de la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas", ha apuntado.

"Debaten si es más facha PP o Vox"

En el caso de Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia ha sido muy crítico con la propuesta del PP. "Es debatir si es más facha el PP o Vox", ha expresado Apesteguia. A su criterio, la iniciativa "no nace de la preocupación del PP por los derechos de las mujeres", sino que se plantea "en la carrera absurda entre PP y Vox de ver quién es más facha e islamófobo". Así, ha considerado que la PNL del PP surge porque Vox presentó una similar hace unos meses. "El alquiler es un 30 por ciento más caro desde que gobierna Marga Prohens y nos proponen hablar de a ver quién es más islamófobo, si PP o Vox", ha insistido.