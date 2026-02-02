Los Bombers de Mallorca incluirán a personal del 061 en sus equipos de rescate de montaña

Los Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 han realizado hoy una formación dirigida al personal sanitario para avanzar en su integración operativa en el Grupo de Rescate de Montaña (GRM). La iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambos servicios para reforzar la atención sanitaria en rescates en entornos de montaña. Esta integración es una vieja reivindicación de la Federación de Montañismo para agilizar la asistencia médica de las personas accidentadas en lugares de difícil acceso.

El grupo de los Bomberos de Mallorca ha organizado la primera prueba de resistencia en medio natural. La jornada ha consistido en una prueba de resistencia en medio natural, en la cual han participado 23 profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias 061, que han salido en grupos de seis personas cada diez minutos. El primer grupo ha iniciado la prueba a las nueve de la mañana y el último a las diez menos veinte. La actividad ha contado con un tribunal formado por tres personas y con la participación de seis bomberos del Grupo de Rescate de Montaña.

Los bomberos, durante el traslado de un excursionista herido, en una imagen de archivo. / Bombers de Mallorca

La prueba ha empezado al parking de Biniaraix y ha finalizado en el Refugio de Cúber. Durante la jornada también ha intervenido el helicóptero Milana, que ha llevado a cabo una actividad preventiva vinculada a los rescates en montaña. Es la primera de las tres pruebas previstas dentro del proceso de habilitación. Las siguientes evaluaciones incluyen una prueba de escalada, centrada en las habilidades en terreno rocoso y montañoso, y una prueba técnica, con ejercicios de progresión por cuerda y maniobras específicas de rescate.

Colaboración de los Bombers y el 061

Una vez finalizada la jornada, el consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que esta primera prueba del proceso de habilitación «es un paso muy relevante en la mejora de la coordinación entre servicios de emergencias». Ha remarcado también que «la integración operativa de personal sanitario del 061 en el Grupo de Rescate de Montaña permite avanzar hacia una respuesta más rápida, especializada y segura en rescates en entornos de difícil acceso».

El consejero ha asegurado igualmente que «invertir en formación, preparación física y trabajo conjunto entre profesionales es clave para reforzar un sistema de emergencias moderno, eficiente y centrada en la seguridad».

El helicóptero Milana, de los Bombers de Mallorca. / Bombers de Mallorca

Por su parte, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha subrayado que «los rescates en montaña requieren una coordinación absoluta y una alta especialización» y que «este proceso de habilitación garantiza que el personal sanitario que se integre en el GRM disponga de las capacidades físicas y técnicas necesarias». Además, ha añadido que «la colaboración entre Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 supone un refuerzo muy importante de la atención sanitaria en situaciones complejas», y que este modelo «repercute directamente en una mejor atención a la ciudadanía».