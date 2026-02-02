Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares sumó 73,4 millones de pernoctaciones turísticas en 2025, un 0,1% menos que en 2024

EFE

Palma

Los alojamientos hoteleros y extrahoteleros (apartamentos, agroturismos y campings) de Baleares registraron el año pasado 14.591.670 huéspedes que realizaron 73.486.236 pernoctaciones, lo que representa un descenso del 1,3 % en el número de clientes y una bajada del 0,1 % en las pernoctaciones.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, en diciembre los hoteles, apartamentos y alojamientos rurales abiertos en las islas recibieron a 122.478 viajeros, un 0,3 % menos que en el mismo mes de 2024, que realizaron 395.815 pernoctaciones, un 3,7 % más.

El año pasado, los hoteles de Baleares sumaron 12.434.144 clientes, los apartamentos turísticos recibieron a 1.552.904 huéspedes, los agroturismos a 522.271 y los campings a 52.351 personas.

En cuanto a las pernoctaciones, se contabilizaron en el conjunto de 2025 en Baleares 63.604.958 en hoteles, 7.939.378 en apartamentos, 1.685.111 en establecimientos rurales y 256.782 en campings.

Turismo extrahotelero en España

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, casas rurales, camping y albergues) aumentaron un 3 % en 2025 y batieron un nuevo récord, ya que alcanzaron los 146,3 millones.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de esa cifra, las noches pasadas en establecimientos extrahoteleros por residentes en España crecieron un 1,3 %, en tanto que las de no residentes aumentaron un 4,2 % interanual.

Por tipo de establecimiento, las estancias en apartamentos repuntaron casi un 6 % en el conjunto del año, mientras que en albergues bajaron un 9,6 %; en campings aumentaron un 1,4 % y en alojamientos rurales, un 1,2 %.

El año pasado, el 52,1 % de las pernoctaciones se realizaron en apartamentos turísticos; el 34 % en cámpines; el 8,8 % en alojamientos de turismo rural y el 5,1 % restante en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9 % en el conjunto del año 2025. Las de residentes subieron un 3,6 % y las de los no residentes un 6,8 %. Canarias fue el destino preferido, con más de 28,6 millones de noches, casi un 11 % más que el año anterior, y Reino Unido fue principal país emisor, con el 30,4 % del total y un incremento del 1,6 %.

Asimismo, las noches pasadas en cámpines crecieron un 1,4 % en 2025, con los residentes aumentando sus estancias un 1,5 % y los no residentes, un 1,2 %. Cataluña fue el destino preferido, con 21,1 millones de noches (+4,5 %) y Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3 % del total (+3,6 %).

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2 % en 2025, con Castilla y León como el principal destino, con 1,8 millones de estancias, que disminuyeron un 5,9 % frente a 2024.

Las noches en albergues descendieron un 9,6 % en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1 % y las de no residentes, un 9,1 %. La Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de noches.

