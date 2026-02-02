Ayudas de hasta 1.000 euros para equipar a los más de 100 nuevos docentes e investigadores de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha sido el escenario este lunes de la presentación de un nuevo programa de financiación destinado a facilitar la entrada de personal docente e investigador al sistema público. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha detallado frente al edificio Antoni Maria Alcover las partidas presupuestarias que se habilitarán para que el profesorado de nueva incorporación disponga de herramientas básicas de trabajo desde el inicio de su actividad contractual.

Este programa surge como una medida para estandarizar los recursos mínimos con los que cuenta el personal académico al integrarse en la universidad. Hasta la fecha, la dotación de equipos dependía de la disponibilidad de fondos de cada departamento o grupo de investigación, lo que generaba diferencias materiales entre los docentes según su área de adscripción, según ha explicado la Conselleria. La nueva línea de ayudas pretende corregir esta situación mediante una inversión directa por cada nuevo profesional que se sume a la plantilla de la UIB.

La cuantía económica anunciada asciende a un máximo de 1.000 euros por beneficiario, estructurada en dos bloques de 500 euros con finalidades distintas. El primer bloque está estrictamente vinculado a la dotación de material de oficina y equipos informáticos básicos. Según ha explicado el conseller Antoni Vera, el personal podrá elegir entre recibir un ordenador portátil ya configurado por los servicios técnicos universitarios o, en su defecto, acogerse a un sistema de cofinanciación de hasta 500 euros para la compra de un equipo específico y sus accesorios.

Recursos de laboratorio

El segundo bloque de la ayuda, también dotado con 500 euros, se destinará exclusivamente a sufragar gastos derivados de la actividad investigadora. Esta partida es más abierta en cuanto a su uso, permitiendo la compra de libros, licencias de software especializado, suscripciones a bases de datos científicas o publicaciones académicas de pago. Asimismo, el fondo podrá ser utilizado para la adquisición de material de laboratorio.

Desde la administración se ha señalado que este apoyo puede ser financiado íntegramente por esta nueva partida o bien actuar como un complemento a otras fuentes de financiación universitaria. La intención es que el investigador disponga de un pequeño capital inicial que agilice los trámites de puesta en marcha de sus estudios y proyectos, reduciendo la carga administrativa que suele suponer la búsqueda de pequeños fondos para material básico durante los primeros meses de contrato.

Criterios de acceso

En cuanto a los requisitos técnicos para acceder a estas ayudas, el programa establece condiciones específicas de elegibilidad. Podrán acogerse aquellos docentes e investigadores contratados a tiempo completo "que no hayan mantenido una relación contractual previa con la UIB en los últimos seis años", ha especificado Vera..

El alcance de la medida es notablemente amplio debido a su carácter retroactivo, ya que se aplicará a todas las incorporaciones realizadas desde diciembre de 2024. Se calcula que el número de beneficiarios superará el centenar de profesionales a lo largo de la presente legislatura. Entre ellos se encuentran los profesores ayudantes doctores vinculados al Programa de Incorporación de Talento y aquellos investigadores contratados para mitigar los efectos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ha modificado las cargas docentes de las plantillas universitarias a nivel estatal.

Durante su comparecencia, el conseller ha reconocido que esta medida es un paso inicial dentro de un marco más amplio de acciones para el sistema universitario. La ayuda de 1.000 euros se presenta como una herramienta de "dignificación" del inicio de la carrera académica, aunque el conseller ha admitido que todavía queda camino por recorrer en la mejora de las condiciones del personal docente e investigador en la comunidad autónoma.

En respuesta a cuestiones sobre la capacidad de atracción de talento externo, Vera ha vinculado este programa con otros proyectos en desarrollo, como la futura puesta en marcha del Instituto de Investigación de las Islas Baleares. Según la información facilitada este lunes, el Ejecutivo autonómico considera que estas pequeñas ayudas directas son fundamentales para asentar las bases de una estructura de investigación "más sólida y competitiva".