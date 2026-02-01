Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Turismo

Turismo de cruceros en Baleares: Sigue creciendo el número de barcos y pasajeros

A pesar de la limitación en vigor pactada con la patronal CLIA, 2025 cerró con ligeros aumentos

Julio y agosto es cuando más cruceristas vienen a las islas

Los puertos de Balares recibieron 791 cruceros en 2025, 17 más que el año anterior.

Los puertos de Balares recibieron 791 cruceros en 2025, 17 más que el año anterior. / GUILLEM BOSCH

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Las estadísticas de Puertos del Estado muestran que pese a la limitación en Palma el turismo de cruceros creció ligeramente en Baleares en 2025, lejos de los porcentajes del resto de principales destinos españoles. También que julio y agosto son los meses con más cruceristas en el archipiélago.

El año pasado vinieron a las islas 791 cruceros, 17 barcos más que en 2024, aumentaron un 2 %. Llegaron a bordo un 3 % más de pasajeros, se superaron los 2.574.000, son 73.200 cruceristas más.

En los meses de mayo y octubre es cuando se registraron más barcos en los puertos de las islas, 113 y 112, respectivamente; seguidos por septiembre (101) y agosto (96).

Sin embargo, fueron agosto (365.9459 cruceristas) y julio (354.643) los periodos con más viajeros, seguramente porque atracaron barcos más grandes. El cierre del año ha ido en picado. En noviembre llegaron 43 cruceros (23 menos, -35 %) y 99.381 viajeros (-31%). En diciembre, 11 barcos (5 menos, -31 %) con 22.741 cruceristas (-61 %). De ahí los lamentos del sector.

Noticias relacionadas y más

En total en los puertos españoles atracaron 5.373 barcos (+14 %). Las Palmas (916 barcos, +24 %), Barcelona (894, +13 %), Baleares (791, +2%), Santa Cruz de Tenerife (725, +23 %) y Cádiz (360, +2 %) son los destinos principales por número de cruceros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  2. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  3. Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
  4. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  5. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  6. Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
  7. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
  8. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto

Fer realitat el que hauria de ser normal

La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana

La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana

Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso

Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso

El pulso del grafiti se mantiene en Mallorca: "Que alguien se detenga quince segundos a leer algo que has pintado no tiene precio"

El pulso del grafiti se mantiene en Mallorca: "Que alguien se detenga quince segundos a leer algo que has pintado no tiene precio"

Turismo de cruceros en Baleares: Sigue creciendo el número de barcos y pasajeros

Turismo de cruceros en Baleares: Sigue creciendo el número de barcos y pasajeros

El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma

El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma

Antoni Grau, director general de Pesca del Govern: "El reglamento europeo de pesca se ha hecho con mala fe"

Antoni Grau, director general de Pesca del Govern: "El reglamento europeo de pesca se ha hecho con mala fe"

Stop Desahucios Mallorca clama contra la caída de la moratoria que afecta a más de 60.000 familias

Stop Desahucios Mallorca clama contra la caída de la moratoria que afecta a más de 60.000 familias
Tracking Pixel Contents