Turismo de cruceros en Baleares: Sigue creciendo el número de barcos y pasajeros

Las estadísticas de Puertos del Estado muestran que pese a la limitación en Palma el turismo de cruceros creció ligeramente en Baleares en 2025, lejos de los porcentajes del resto de principales destinos españoles. También que julio y agosto son los meses con más cruceristas en el archipiélago.

El año pasado vinieron a las islas 791 cruceros, 17 barcos más que en 2024, aumentaron un 2 %. Llegaron a bordo un 3 % más de pasajeros, se superaron los 2.574.000, son 73.200 cruceristas más.

En los meses de mayo y octubre es cuando se registraron más barcos en los puertos de las islas, 113 y 112, respectivamente; seguidos por septiembre (101) y agosto (96).

Sin embargo, fueron agosto (365.9459 cruceristas) y julio (354.643) los periodos con más viajeros, seguramente porque atracaron barcos más grandes. El cierre del año ha ido en picado. En noviembre llegaron 43 cruceros (23 menos, -35 %) y 99.381 viajeros (-31%). En diciembre, 11 barcos (5 menos, -31 %) con 22.741 cruceristas (-61 %). De ahí los lamentos del sector.

En total en los puertos españoles atracaron 5.373 barcos (+14 %). Las Palmas (916 barcos, +24 %), Barcelona (894, +13 %), Baleares (791, +2%), Santa Cruz de Tenerife (725, +23 %) y Cádiz (360, +2 %) son los destinos principales por número de cruceros.