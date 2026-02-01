Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero

Después de Íngrid, Joseph y Kristin, una nueva borrasca llamada Leonardo llega a Mallorca para inaugurar el segundo mes del año. Aunque el nuevo ciclón dejará precipitaciones generalizadas en la Península, parece que, al menos este lunes, en Baleares serán menos probables e intensas.

Para el inicio de semana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé en Mallorca intervalos nubosos, que pueden ir aumentando por la tarde-noche hacia nuboso con precipitaciones ocasionales

También podrá haber brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla en la isla. En cuanto a las temperaturas, estas irán en ascenso.

El viento, procedente del suroeste, irá de flojo a moderado, aumentando por la tarde con intervalos de fuerte. En la sierra de Tramuntana se esperan rachas de 60 a 70 km/h.

Previsión del resto de la semana

El martes predominará el cielo poco nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Aun así, hay la posibilidad de algún chubasco ocasional y aislado, preferentemente a partir de la tarde, que podría ir acompañado de tormenta y granizo. Las temperaturas irán en descenso mientras que el viento será moderado del oeste y suroeste, con algún intervalo fuerte de madrugada.

El miércoles seguirá el cielo nuboso y cubierto con alguna precipitación, que podrían repetirse durante la jornada del jueves. Para este día se prevé que las temperaturas vayan es ascenso aunque el viento volverá a pegar fuerte, con rachas que podrían superar los 70 km/h.

Un sábado marcado por la tormenta

Cabe recordar que el pasado sábado 31 de enero el temporal provocó que Centro de Coordinación de Emergencias 112 atendiera más de 70 incidentes en Mallorca.

En toda Baleares se contabilizaron 55 caídas de árboles en la calzada, 18 caídas de árboles, 25 desprendimientos con riesgo, 14 obstáculos líquidos en la calzada y cinco desprendimientos de elementos urbanos.

La mayoría de los problemas de circulación se han producido en vías secundarias de la Serra, como los alrededores de Valldemossa, Sóller o Bunyola