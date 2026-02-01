Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Job Day UIB 2026: cuándo es y cómo aprovechar esta feria de empleo en Mallorca

El próximo mes de marzo más de 180 empresas y entidades se citarán en dos jornadas abiertas para estudiantes y titulados universitarios

Una jornada del Job Day de la UIB, llena de estudiantes interesados en una oportunidad laboral. / B. Ramon

M. Elena Vallés

Palma

El Job Day de la UIB es una feria de empleo pensada para que empresas y candidatos se conozcan cara a cara. El evento lo organiza el DOIP de la Fundació Universitat-Empresa (FUEIB) e incluye también talleres y espacios de orientación. El Job Day UIB es un espacio de encuentro entre alumnado universitario y las empresas. También es un espacio de formación más allá de ese encuentro entre potenciales demandantes de empleo y las empresas que pueden contratarles.

Fechas clave y lugar

  • 10 y 11 de marzo (martes y miércoles).
  • Entrada libre y gratuita (estudiantes, titulados y gente que quiere reorientarse).
  • Se celebra en el edificio Arxiduc Lluís Salvador del Campus de la UIB.

¿Quién debería ir?

  • Estudiantes de la UIB que buscan prácticas o primer empleo.
  • Titulados universitarios que quieren cambiar de sector o mejorar condiciones.
  • Personas que necesitan orientación (CV, entrevistas, acceso a profesión regulada).

La idea es la “cita rápida” laboral: pocos minutos para causar buena impresión y abrir la puerta al siguiente paso.

Qué te vas a encontrar

  • Stands de empresas de sectores muy distintos: salud, turismo, hostelería, ingeniería, finanzas, medio ambiente… y más presencia de tecnológicas vinculadas a la innovación al participar muchas de las empresas vinculadas al Parc Bit.
  • Colegios profesionales: muy útil si tu salida es una profesión regulada: dudas sobre acceso, requisitos, etc...
  • Corners de orientación: revisión de CV, consejos para entrevistas y otras herramientas prácticas.

Como referencia de magnitud: en 2025 se movió en cifras de más de 170 empresas/entidades y más de 1.000 ofertas de trabajo y prácticas. Este 2026 se espera superar la cifra de 180 empresas y entidades participantes.

Consejos

  • Se recomienda ir los dos días. Las empresas rotan y no todas repiten jornada.
  • Como en todo tipo de ferias de empleo, se aconseja llevar el CV en dos versiones, una rápida de una página y otra más completa de dos páginas. Así como también tener la posibilidad de presentarlo en formato pdf.
  • También es útil prepararse un pitch de 20 segundos que puedan responder a preguntas cómo qué estudias; qué sabes hacer; qué buscas (práctica, media jornada, verano) o qué te interesa de ese sector o empresa.

