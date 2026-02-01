Job Day UIB 2026: cuándo es y cómo aprovechar esta feria de empleo en Mallorca
El próximo mes de marzo más de 180 empresas y entidades se citarán en dos jornadas abiertas para estudiantes y titulados universitarios
El Job Day de la UIB es una feria de empleo pensada para que empresas y candidatos se conozcan cara a cara. El evento lo organiza el DOIP de la Fundació Universitat-Empresa (FUEIB) e incluye también talleres y espacios de orientación. El Job Day UIB es un espacio de encuentro entre alumnado universitario y las empresas. También es un espacio de formación más allá de ese encuentro entre potenciales demandantes de empleo y las empresas que pueden contratarles.
Fechas clave y lugar
- 10 y 11 de marzo (martes y miércoles).
- Entrada libre y gratuita (estudiantes, titulados y gente que quiere reorientarse).
- Se celebra en el edificio Arxiduc Lluís Salvador del Campus de la UIB.
¿Quién debería ir?
- Estudiantes de la UIB que buscan prácticas o primer empleo.
- Titulados universitarios que quieren cambiar de sector o mejorar condiciones.
- Personas que necesitan orientación (CV, entrevistas, acceso a profesión regulada).
La idea es la “cita rápida” laboral: pocos minutos para causar buena impresión y abrir la puerta al siguiente paso.
Qué te vas a encontrar
- Stands de empresas de sectores muy distintos: salud, turismo, hostelería, ingeniería, finanzas, medio ambiente… y más presencia de tecnológicas vinculadas a la innovación al participar muchas de las empresas vinculadas al Parc Bit.
- Colegios profesionales: muy útil si tu salida es una profesión regulada: dudas sobre acceso, requisitos, etc...
- Corners de orientación: revisión de CV, consejos para entrevistas y otras herramientas prácticas.
Como referencia de magnitud: en 2025 se movió en cifras de más de 170 empresas/entidades y más de 1.000 ofertas de trabajo y prácticas. Este 2026 se espera superar la cifra de 180 empresas y entidades participantes.
Consejos
- Se recomienda ir los dos días. Las empresas rotan y no todas repiten jornada.
- Como en todo tipo de ferias de empleo, se aconseja llevar el CV en dos versiones, una rápida de una página y otra más completa de dos páginas. Así como también tener la posibilidad de presentarlo en formato pdf.
- También es útil prepararse un pitch de 20 segundos que puedan responder a preguntas cómo qué estudias; qué sabes hacer; qué buscas (práctica, media jornada, verano) o qué te interesa de ese sector o empresa.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025