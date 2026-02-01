Job Day UIB 2026: cuándo es y cómo aprovechar esta feria de empleo en Mallorca

El Job Day de la UIB es una feria de empleo pensada para que empresas y candidatos se conozcan cara a cara. El evento lo organiza el DOIP de la Fundació Universitat-Empresa (FUEIB) e incluye también talleres y espacios de orientación. El Job Day UIB es un espacio de encuentro entre alumnado universitario y las empresas. También es un espacio de formación más allá de ese encuentro entre potenciales demandantes de empleo y las empresas que pueden contratarles.

Fechas clave y lugar

10 y 11 de marzo (martes y miércoles).

(martes y miércoles). Entrada libre y gratuita (estudiantes, titulados y gente que quiere reorientarse).

(estudiantes, titulados y gente que quiere reorientarse). Se celebra en el edificio Arxiduc Lluís Salvador del Campus de la UIB.

¿Quién debería ir?

Estudiantes de la UIB que buscan prácticas o primer empleo .

o . Titulados universitarios que quieren cambiar de sector o mejorar condiciones.

o mejorar condiciones. Personas que necesitan orientación (CV, entrevistas, acceso a profesión regulada).

La idea es la “cita rápida” laboral: pocos minutos para causar buena impresión y abrir la puerta al siguiente paso.

Qué te vas a encontrar

Stands de empresas de sectores muy distintos: salud, turismo, hostelería, ingeniería, finanzas, medio ambiente… y más presencia de tecnológicas vinculadas a la innovación al participar muchas de las empresas vinculadas al Parc Bit.

de sectores muy distintos: salud, turismo, hostelería, ingeniería, finanzas, medio ambiente… y más presencia de tecnológicas vinculadas a la innovación al participar muchas de las empresas vinculadas al Parc Bit. Colegios profesionales: muy útil si tu salida es una profesión regulada : dudas sobre acceso, requisitos, etc...

muy útil si tu salida es una : dudas sobre acceso, requisitos, etc... Corners de orientación: revisión de CV, consejos para entrevistas y otras herramientas prácticas.

Como referencia de magnitud: en 2025 se movió en cifras de más de 170 empresas/entidades y más de 1.000 ofertas de trabajo y prácticas. Este 2026 se espera superar la cifra de 180 empresas y entidades participantes.

Consejos