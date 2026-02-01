Opinió
Fer realitat el que hauria de ser normal
El jovent d’aquesta terra estima allò que ens fa ser qui som, és hora que els polítics facin realitat el que hauria de ser normal
Josep Buades Torrens
Fa un any i mig, Més per Mallorca, el PI, el PSOE i diversos partits locals varen signar un acord amb Joves de Mallorca per la Llengua que consideràvem històric. En el pacte es comprometien a què, en els pobles en què governen, com a mínim un 50% de cada actuació contractada per l’ajuntament seria en català. Això vol dir que, en el cas de les revetlles, si un consistori duu quatre artistes o grups, almanco dos han de ser en català. Joves ho considera un acord de mínims per anar avançant en un tema pendent de fa temps. L’oci juvenil és una de les grans assignatures pendents en la tasca de normalitzar la llengua del país, i aquesta era una gran passa. Moltíssims de joves mallorquins, de tots els orígens, havien de poder gaudir en els seus pobles i ciutats de música en català gràcies a aquesta iniciativa.
Aquells amb més coneixement del sector musical també varen assenyalar que aquest compromís reforçaria la indústria musical en català, especialment la balear. Així, sortirien grups amb cançons pròpies o de versions, cantants de música urbana i punxadiscos arreu de Mallorca. Després dels primers anys, aquest espai que s’havia creat hauria donat pas a una escena musical més forta.
Un any i mig després de la signatura d’aquell pacte, Joves de Mallorca per la Llengua en feim balanç. Celebram aquells pobles, com sa Pobla, Manacor, Búger o Sant Joan —per dir-ne quatre de tots els tipus i mides— que han complit aquest acord i han decidit garantir la possibilitat d’escoltar música en la llengua pròpia de Mallorca als seus habitants. Però no ens pot passar per alt la deixadesa dels partits i molts d’ajuntaments que no han complit. Especialment rellevant és el cas d’aquells consistoris que no han fet cap esforç per complir el pacte. Hi ha municipis que es varen comprometre amb l’acord i no han duit cap artista en català entre la desena més o manco que varen contractar l’estiu passat en les diferents revetlles. Ens sentim decebuts amb aquests partits i ajuntaments, que no han demostrat estar compromesos amb la normalització lingüística, i que no han complit allò que havien signat.
Així i tot, l’acord continua vigent, i l’estiu que ve té una nova oportunitat per desenvolupar-se. Joves de Mallorca per la Llengua continua creient que és una aposta de país important: més escena musical en català, més joves gaudint de la nostra llengua i, en definitiva, més normalització lingüística. L’estiu que ve tornarem a fiscalitzar les revetlles de l’illa, esperam trobar-nos amb uns resultats ben diferents.
En ordre de facilitar el compliment de l’acord als ajuntaments, obrirem un procés participatiu a través de les xarxes socials per crear un catàleg d’artistes en català. Així els consistoris ho tendran més fàcil per posar-se en contacte amb els músics. De totes maneres, només servirà si hi ha voluntat política de complir l’acord.
Mentrestant, Joves de Mallorca per la Llengua continuam organitzant espais d’oci en la nostra llengua. Llocs on milers de joves d’arreu de l’illa canten, riuen, pensen, xerren i celebren la vida en català. Aquest 11 i 12 d’abril l’Acampallengua viurà a Manacor la seva quinzena edició, amb un cartell amb grans artistes i unes trenta activitats. El jovent d’aquesta terra estima allò que ens fa ser qui som, és hora de què els polítics facin realitat el que hauria de ser normal.
