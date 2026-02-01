Tráfico
Controles de la baliza V-16 y nuevos radares en Mallorca: el jefe provincial de la DGT responde y lo aclara todo
Fernando Alonso Plaza aclara algunas dudas que se preguntan los conductores de Mallorca ante la novedades que se presentan para circular por las carreteras este 2026.
El responsable de la DGT en Baleares, Fernando Alonso Plaza, se pronuncia sobre la vigilancia de la baliza v-16 en Mallorca y las sanciones anunciadas. “Aunque la obligatoriedad de la señal v-16 entró en vigor el pasado 1 de enero y en principio el hecho de no llevarla sería sancionable desde entonces, se ha adoptado un enfoque transitorio y no habrá controles específicos para denunciar por el hecho de no llevarla”. Es decir, según Fernando Alonso Plaza, no se montarán controles específicos para vigilar si el conductor lleva la baliza v-16.
Pese a ello, el responsable de Tráfico en el archipiélago balear subraya que se prestará especial atención “a los supuestos de vehículos que permanezcan detenidos en la calzada como consecuencia de una avería y siniestro para comprobar si hacen uso de la baliza”.
¿Habra nuevos radares para vigilar la velocidad?
En cuanto a la previsión de instalar nuevos radares este 2026, Fernando Alonso Plaza despeja dudas y señala que actualmente no hay previsión de instalar nuevos radares en la isla, “aunque esta es una cuestión sometida a revisión continua, bien porque detectemos puntos en los que pueda aumentar la siniestralidad relacionada con la velocidad, o en ocasiones porque se estudien ciertas ubicaciones a petición de otras Administraciones”.
El responsable apunta que el estudio de algunos puntos no necesariamente finaliza con la instalación de un radar, “sino que pueden llegar a proponerse otras medidas de seguridad vial en esos tramos, como puede ser una mejora de la señalización”.
Multa de 80 euros
El director de Tráfico Pere Navarro ya explicó el mes pasado que “en estos momentos” si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia v-16 le van a denunciar porque así lo marca la normativa.
La baliza es obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros.
