Antoni Grau, director general de Pesca del Govern: "El reglamento europeo de pesca se ha hecho con mala fe"

-¿De qué manera la nueva normativa europea perjudica al sector pesquero de Balears?

-Depende del reglamento. El primero que limitaba los días de pesca al final ha sido positivo para el sector. El segundo, que obliga a los pescadores a comunicar las capturas cuatro horas antes de regresar a puerto, ocasiona muchos perjuicios.

-Usted ha sido muy crítico con esta normativa europea y ha mostrado su apoyo a los pescadores.

-Porque considero que se ha hecho con mala fe. Es una norma para terminar con la pesca de arrastre, pero sin tener en cuenta que si en el Mediterráneo no se practicara este sistema de capturas no habría pesca. Está pensada para los barcos que faenan en el Atlántico.

-Los pescadores han amenazado con dejar sus barcas amarradas si se les obliga a cumplir esta normativa.

-Y tienen razón, porque la pesca no es solo una profesión, detrás hay una cultura y una actividad comercial que permite a la gente poder comer pescado. Toda la vida hemos sabido proteger nuestros recursos marinos y no necesitamos estas nuevas reglas, que están pensadas para barcos que pasan días navegando hasta alcanzar su zona de pesca y cuando regresan sí tienen tiempo de cumplir todas estas obligaciones. Las barcas del Mediterráneo no pueden, porque faenan muy pocas horas. No les puedes obligar a que cuatro horas antes de su regreso a puerto comuniquen sus capturas, porque todavía siguen faenando.

-Parece lógico que la pesca en el Mediterráneo es diferente a otras zonas pero, ¿Europa hace esta distinción?

-Con esta normativa desde luego que no. La pesca en el Mediterráneo se realiza con barcos pequeños y con eso es más fácil controlar los recursos que tenemos en el mar. En otras zonas los pesqueros son mucho más grandes y las capturas son distintas.

-¿Los pesqueros no estaban antes obligados a comunicar las capturas que hacían?

-Así es. Cuando la barca llegaba al muelle se entregaban de inmediato las capturas a la lonja. Allí se dividían las especies y se pesaban. De esta manera se controlaban las capturas. Este sistema siempre ha funcionado y no hay razón para cambiarlo.

-Usted escribió un artículo que advertía que el consumo de pescado fresco en Balears estaba en peligro. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Por supuesto, porque estas condiciones de pesca no se pueden cumplir. Hay que tener en cuenta que pescar no es solo capturar pescado, detrás hay una gran cultura y una economía sostenible. Por tradición la pesca que se captura en Balears la consumen los residentes, porque los extranjeros no conocen nuestras especies.

-¿Además del cambio del método de pesca, está cambiando el sistema de consumir el pescado?

-Así es. Por ejemplo, a los jóvenes les gusta consumir pescado, pero no les gusta cocinarlo. Tenemos un problema de que muchas personas no identifican nuestras especies.

-¿De qué manera se modifican estos hábitos?

-Lo primero es facilitar la identificación del pescado en los mercados. Se debe conocer el pescado local, por eso es tan importante la pesca recreativa, porque los pescadores aprenden a reconocer las especies. Un reciente estudio acreditó que la mayor parte de los consumidores de producto fresco eran aficionados a la pesca.

-¿Qué se está haciendo desde el Govern para formentar el consumo de pescado local?

Desarrollamos varios programas. Uno de ello es fomentar la elaboración de caldo con pescado de roca para su comercialización. De esta manera se favorece el consumo de este producto. y la gente está respondiendo.

-¿El pescado local es caro?

-Depende de la especie que se consume. Por ejemplo, el gerret es un pescado barato, que siempre se ha consumido. Lo que no tiene sentido es que en Balears el pescado que más se consume es el salmón noruego. Debería ser alguna especie capturada en nuestras aguas.

-¿Dónde se comercializa el pescado más caro?

-En los mercados o en los restaurantes, donde tienen mucha salida. Lo que el consumidor debe comprobar es que el pescado que se le sirve es género local y que no se ha pescado en otras zonas.

-¿Existen métodos para confirmar que el pescado local que se sirve en los restaurante se ha capturado en Balears?

-En principio sí, porque las barcas, cuando llegan al puerto, han de entregar las capturas en la lonja y allí se etiqueta el pescado. Eso no significa que todos los restaurantes cumplan con estas normas y digan que es pescado local cuando se ha capturado en otros países. Por ello, queremos hacer un catálogo de restaurantes donde solo venden producto autóctono.

-¿Hay pescadores que siguen vendiendo directamente a los restaurantes?

-Supongo que sí, porque es imposible controlar esta actividad, aunque está prohibida esta venta directa. Todo el pescado capturado debe pasar por las lonjas.

-¿Hay alguna especie autóctona marina que esté en peligro de extinguirse?

-Los pescados que más se consumen no están en peligro de extinción. Hay algunas especies que sí están en peligro, pero no de ahora, desde hace muchos años, desde el momento que se modificaron las artes de pesca. Además, desde nuestra entrada en el mercado común, con las restricciones que se han impuesto, se han recuperado muchas especies. El estado de nuestras aguas es muy bueno en general, lo que demuestra que las restricciones que se han impuesto han dado un resultado positivo. Los pescadores prefieren coger peces más grandes, porque son más caro.

-¿Cómo definiría a los pescadores de Balears?

-Es difícil responder a esta pregunta, pero si los tuviera que definir diría que son más conservacionistas que en otras zonas. Se han dado cuenta que si se protegen las especies, como por ejemplo a través de las reservas marinas, capturan más pescado y además lo logran trabajando menos días.

-¿De qué manera se persigue la pesca ilegal y de qué manera afecta a la comercialización del pescado?

-Nunca sabremos cuántas personas se dedican a la pesca ilegal, pero es una práctica que se persigue desde la Conselleria. A los pescadores profesionales no les resulta rentable faenar en las zonas prohibidas, como por ejemplo las reservas marinas, porque las multas son muy elevadas.

-¿Se tramitan muchas multas por pesca ilegal en Balears?

-No le podría decir una cifra, pero son muchas. La mayoría son porque el pescador desconoce las normas y actúa por ignorancia, por lo que son sanciones leves. La cuantía de la multa no la fija la Dirección General.

-¿Cúales son las principales infracciones?

-La mayoría son por pescar en zonas prohibidas o fuera de temporada. También se multa por capturar peces demasiado pequeños. L a mayoría de multas van de los 150 a los 30.000 euros. Depende de la gravedad de la infracción.

-Balears cuenta con doce reservas marinas. ¿Está previsto proteger alguna zona más?

-Sobre la mesa tenemos dos proyectos para crear otras dos reservas marinas en Balears. Una sería en Formentera y la otra en Sóller. Estamos a favor de esta protección, pero la declaración de reserva marina no depende del Govern, sino de otras administraciones. De todas maneras considero que no puede haber más zonas de reserva que áreas donde se puede pescar.

-¿Son efectivas estas reservas marinas?

-Por supuesto que lo son. Los datos lo demuestran, porque los pescadores cogen piezas más grandes y de mejor calidad.

-Los practicantes de pesca submarina no piensan lo mismo, porque se reduce las zonas de pesca

Puede que no estén de acuerdo con estas limitaciones, pero en cualquier caso es una pesca muy selectiva que buscan determinadas especies.

-Los pescadores de Balears se quejan de que nadie les tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones que afecta a su sector.

-Nuestra política se basa en la cogestión, es decir, que los profesionales, que son la parte más importante, también participen en las decisiones que se adoptan, porque ellos son los primeros que creen que se deben tomar medidas para preservar las especies.

-¿Es compatible la pesca recreativa con la pesca profesional?

-Claro que lo es. La pesca recreativa es fundamental en Balears porque es el método para conocer las especies autóctonas. Sin ella no habría consumo.

El director general defiende a los profesionales de la pesca frente a Europa / B.RAMON

-A nivel de calidad, ¿cómo definiría el pescado que se captura en Balears?

-Es de gran calidad, sobre todo porque se consume de inmediato. El pescado, desde el momento que muere, va perdiendo calidad y se nota en el gusto. Conocer el pescado y conocer el mar es lo que hace que se pueda apreciar la calidad.

-¿La pesca ilegal es muy elevada en Balears?

-No se sabe. Hay 45 mil licencias de pesca recreativa, que son muchas más que la pesca profesional. Puede que todavía haya pescadores que vendan las piezas directamente en los restaurante, aunque saben que no lo pueden hacer.

-¿El cambio climático está provocando la migración de las especies tradicionales de Balears?

-El problema del cambio climático es sobre todo el calentamiento del agua. Hay especies que están buscando aguas más frías y otras al contrario, aguas más calientes. Estos movimientos los estamos notando.

-El nuevo comisario europeo de pesca viene la próxima semana a Mallorca, ¿qué se espera de esta visita?

-La visita es importante porque el nuevo comisario viaja a Mallorca para conocer de cerca nuestros métodos de pesca. Es un biólogo, que defiende un modelo muy parecido al nuestro. Espero que con esta visita se logre reconducir la situación y revertir las políticas que perjudican a nuestros pescadores.

-El anterior comisario era ecologista, ¿sus ideas políticas han perjudicado al sector pesquero de Balears?

Entiendo que sí, porque aplica unas normas generales que están pensadas para unas prácticas de pesca distintas a las nuestras.

-¿Qué mensaje les lanza a los pescadores?

Pues que sigan luchando. Son los más interesados en la protección de las especies, porque lo han estado demostrando y por ello el nivel de capturas es tan bueno.