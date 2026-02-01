Alta cocina en un entorno exclusivo: así trabaja Metus, chef privado en Mallorca

Es ambicioso, cercano, profesional y siente una profunda pasión por su oficio como cocinero: Metus Mustafa Demir, o como él mismo se presenta, “Metus Gourmet Private Chef”. En la mesa de la comida de prueba se sirvió una magnífica combinación frío-caliente: un tataki de atún marinado antes de sellarse y servido frío, rebozado en sésamo y acompañado de una vinagreta de cerezas enriquecida con un toque de vino moscatel. El plato se completaba con arroz basmati caliente con verduras y una pequeña ensalada de algas wakame.

El plato principal consistió en un solomillo de ternera argentina, coronado con una rodaja de manzana caramelizada y foie de pato a la plancha, todo ello bañado con un jugo de asado que Demir realzó con una reducción de jerez Pedro Ximénez. Un pesto de tomates cherry aportaba el marco aromático al conjunto. Como guarnición, sirvió un gratén de patatas y verduras en juliana —zanahorias, calabacín, champiñones y cebolla roja— salteadas brevemente en salsa de soja y aceite de sésamo.

El broche de oro llegó con el postre: una mousse de chocolate blanco y yogur, sin azúcar añadido, aromatizada con zumo de lima. Se acompañaba de mermelada y frutos de frambuesa, glaseado de chocolate, un toque de crumble de cacao y una bola de helado de almendra. Cada plato destacó por su precisión, equilibrio y elegancia: dulzor, acidez y un punto de intensidad se combinaban siempre en perfecta armonía, y visualmente las presentaciones eran todo un deleite.

De Macedonia a Alemania y de allí a Mallorca

El macedonio, que habla alemán, inglés y español, llegó a Alemania con su familia cuando tenía apenas dos años. Alrededor de los diez se trasladó a Mallorca, donde vivían amigos de su padre. «Al principio veníamos de vacaciones, a Cala Ratjada. Nos gustó mucho y mi padre encontró buenas perspectivas profesionales. Así que en 1999 nos mudamos definitivamente», cuenta Demir.

Una visita con su clase a la Escuela de Hostelería y Gastronomía EHIB se convirtió en un momento clave de su vida. «En mi familia nadie trabajaba en la hostelería, pero a mí me fascinó desde el primer instante. Tenía clarísimo que quería ser cocinero». Tras terminar la educación secundaria, sus padres aceptaron su decisión, aunque eso supuso que Demir se mudara solo a Palma con tan solo 16 años. «Desplazarme a diario desde Cala Ratjada hasta la EHIB sencillamente no era viable».

Metus Mustafa Demir durante la preparación del solomillo de ternera. / Nele Bendgens

A los 37 años, el paso a la vida independiente

Nada más terminar su formación, comenzó a trabajar de inmediato, aunque interrumpió esos primeros empleos para completar un año adicional de especialización. «Fue una profundización en la cocina gourmet; exactamente hacia donde quería ir». Después volvió a ocupar puestos de chef, entre ellos en hoteles de cinco estrellas. Allí no solo participó en la planificación de las cocinas, sino que también asumió la responsabilidad de equipos de hasta 50 personas. «Fueron experiencias muy valiosas, por las que estoy enormemente agradecido. Aprendí mucho y gané bien, pero al final no era mi manera de cocinar».

Por ese motivo, en abril de 2025, con 37 años, Demir decidió dar el paso hacia la vida independiente como chef privado. «Mis amigos y mi familia pensaron que estaba loco. Para mí fue la mejor decisión», afirma.

El éxito no tardó en llegar. Muchos clientes ya lo conocían de etapas profesionales anteriores y, además, el boca a boca hizo el resto. Demir trabaja en toda la isla. «Para mí es algo natural. Mallorca no es tan grande». Según explica, alrededor de la mitad de sus clientes ya lo han contratado en más de una ocasión o lo conocieron en eventos organizados por él mismo.

Metus Mustafa Demir en su hogar de Cala Ratjada / Nele Bendgens

Para el chef privado, la comunicación con los clientes es fundamental. "Hablamos de antemano sobre el estilo general del menú, pero también sobre los productos que desean o no desean, posibles alergias y otros detalles". Algunos clientes tienen una idea muy clara de lo que quieren, mientras que otros están abiertos a propuestas nuevas y sorprendentes. "Hay que ser un poco psicólogo para percibir qué es lo que busca el cliente. Los alemanes suelen tener gustos distintos a los mallorquines o a los ingleses", explica Demir.

En consecuencia, adapta sus propuestas de manera totalmente personalizada: desde opciones clásicas hasta creaciones creativas y sofisticadas, desde un showcooking rústico de paella hasta un exclusivo menú gourmet.

Un asunto íntimo

Metus Mustafa Demir llega a cada cita con todo lo necesario. Además de los platos ya preparados que termina de elaborar en la cocina del anfitrión, lleva consigo la vajilla, la cristalería, los manteles y la decoración de la mesa; incluso su propia nevera y congelador portátiles. «Así no tengo que trabajar con frigoríficos ajenos. Cuando se invita a un chef privado a la intimidad del hogar, se trata de algo muy personal, y hay que comportarse con discreción», explica.

Tras la comida, deja la cocina impecable, guarda todo en sus maletas y se lo lleva consigo de inmediato o lo recoge al día siguiente, «para no alterar el ambiente».

La mesa de prueba preparada por el chef para MZ. / Nele Bendgens

Como chef privado, Demir elabora menús de alta cocina para grupos de hasta 30 personas (en ese caso, con uno o dos ayudantes). Para eventos, puede atender celebraciones de hasta 80 comensales. Existe además otra modalidad: con motivo de determinadas festividades, ofrece menús “casi” listos, en los que diseña un menú con opción de elección, lo entrega personalmente al cliente y le explica paso a paso cómo finalizarlo sin dificultad.

Noticias relacionadas

Así fue el caso recientemente en Navidad y Nochevieja, y volverá a serlo en San Valentín, el 14 de febrero, con un menú de cuatro platos que incluye tataki de atún, ravioli gratinados rellenos de gambas y sobrasada, solomillo de ternera o bacalao en costra de panko, y un dúo de chocolate como postre. El precio es de 89,90 euros por persona e incluye, para pedidos de dos personas, una botella de cava, una botella de vino y una vela aromática.