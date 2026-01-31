Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tormenta frustra el aterrizaje de un vuelo de Barcelona a Palma, dando media vuelta cuando ya se encontraba sobre la isla

Debido a los fuertes vientos, algunos aviones no han podido aterrizar en Mallorca durante la mañana de este sábado

El vuelo 1342 de Ryanair desde Barcelona dio varias vueltas sobre la isla antes de regresar.

El vuelo 1342 de Ryanair desde Barcelona dio varias vueltas sobre la isla antes de regresar. / Fluglotsen/X

Patrick Schirmer Sastre

La tormenta que azota Mallorca desde la noche de este sábado también ha afectado al aeropuerto de la isla. Por razones de seguridad, muchos vuelos programados para esta mañana han tenido que ser desviados, según han informado los controladores aéreos a través de la red social X.

Uno de los vuelos más largos ha sido el del avión de Ryanair FR1342, que ha despegado de Barcelona a las 6:12 de la mañana. Según se puede ver en el portal de vuelos "Flight Aware", la aeronave voló hacia Mallorca e intentó aterrizar, pero el intento fracasó. El avión giró hacia el norte y, sobre la península de Formentor, realizó varias maniobras antes de que los comandantes decidieran regresar a Barcelona. Finalmente, aterrizó a las 7:55 horas en la Ciudad Condal.

A las 10:21 horas el avión volvió a despegar, esta vez con éxito, aterrizando de forma segura en Mallorca a las 10:47.

También un avión de Vueling que venía de Barcelona se ha quedado sin aterrizar y ha tenido que regresar a la capital catalana.

Más vuelos han sido desviados a otros aeropuertos. Un avión de Ryanair que venía de Madrid y debía aterrizar a las 7:30 a.m. ha sido redirigido a Valencia. Otro vuelo de Air Europa que venía de Alicante y tenía previsto aterrizar a las 9:50 a.m. ha sido desviado al aeropuerto de Maó, en Menorca, según se puede ver en el portal "Flightradar 24". Después de estos imprevistos, y a medida que el cielo se ha despejado, parece que la situación aérea se ha vuelto más estable.

Retrasos en los despegues

A lo largo de la mañana, también ha habido algunos retrasos en los despegues. Los pasajeros de un vuelo de Swift, que originalmente debía salir a las 7:30 a.m., seguían esperando el despegue a las 12:30 p.m. Por su parte, los tripulantes del vuelo de Ryanair que tuvo que regresar a Barcelona finalmente partieron a las 11:40 a.m., en lugar de las 7:50 a.m.

Noticias relacionadas y más

Por la tarde la tormenta ha comenzado a amainar en el sur de la isla. En otras zonas de Mallorca se mantienen las alertas de tormenta hasta la tarde y, en algunos casos, hasta la noche.

