Stop Desahucios Mallorca clama contra la caída de la moratoria que afecta a más de 60.000 familias

Mallorca ha sumado este sábado a las protestas contra la caída de la moratoria de desahucios que han empezado esta semana en al menos una decena de ciudades. Stop Desahucios Mallorca ha reunido a una veintena de participantes en una manifestación que ha partido desde la plaza de Espanya hasta la sede de Vox en Palma para denunciar la postura de la formación de ultraderecha, del PP y de Junts por apoyar en el Congreso desahuciar a unas 60.000 familias.

"Hoy es el pistoletazo de salida ante una situación insostenible", ha declarado su portavoz, Joan Segura. "60.000 familias (unas 200.000 personas) están en riesgo inminente de desahucios", siendo "las más vulnerables" afectadas por la crisis de vivienda.

La movilización convocada por Stop Desahucios Mallorca, a la que también se han sumado miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca, como su portavoz, Àngela Pons, también ha servido para dar la alarma por los 600.000 contratos de alquiler que pueden caducar, al cumplirse cinco años, y que fueron firmados "poco después de los confinamientos" por la pandemia.

Doblarse precios de alquileres

"Como no hay limitación de precios en muchos contratos podrían doblarse los precios", advierte Segura. "Están dejando a los pies de una demanda judicial" a las familias.

Por ello le piden al Gobierno de Pedro Sánchez que replique las medidas que había en vigor y que "vaya más allá" prologando obligatoriamente todos los contratos "como se hizo al principio de la pandemia" durante al menos tres años para regular los precios del alquiler, prohibir las viviendas vacías y expropiárselas a los grandes tenedores.

Segura también ha recordado la urgencia para aprobar la regulación contra el alquiler de habitaciones y de temporada. "Son estafas. ¿A qué esperan?", interpela. También preocupa la garantía de suministros. El portavoz del colectivo señala que su corte es "acoso inmobiliario".

Stop Desahucios llama a que todos los movimientos de vivienda y otros colectivos, entre ellos los pensionistas (preparan una manifestación para el 23 de febrero), se unan a iniciar un ciclo de movilizaciones que dure hasta que el Gobierno actúe y amplíe las medidas.

Segura clama para "tumbar a la derecha" que está frenando las medidas en el Congreso. Por ello la manifestación de hoy terminaba en la sede palmesana de Vox, en la calle Oms, por ser la formación más "partidaria de criminalizar a los inquilinos, las familias que no han tenido más remedio que okupar una vivienda de un banco de un fondo buitre".

En esta movilización también se ha recordado el encendido de torres a lo largo del Mediterráneo en defensa de los derechos humanos este 31 de enero. "Muchos de los afectados por la crisis de vivienda son inmigrantes y refugiados", subraya el portavoz de Stop Desahucios Mallorca.