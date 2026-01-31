Radar meteorológico | Sigue en directo la alerta naranja en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisó que la peor parte de este nuevo temporal en Mallorca se concentraría en la primera mitad de este sábado, cuando se prevén chubascos ocasionalmente fuertes con tormentas, granizo pequeño y posibles nevadas en las cumbres de la Serra de Tramuntana.

Las rachas de viento podrían oscilar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora (km/h) y superar los 120 km/h en las cumbres y los cabos.

En Mallorca se prevén chubascos ocasionalmente fuertes que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño. Las precipitaciones podrían llegar a ser en forma de nieve en las cumbres de la Serra de Tramuntana. El cielo estará entre nuboso y cubierto, y en torno a mediodía se irán disipando las nubes.

Las temperaturas registrarán con pocos cambios o irán en descenso. El viento será entre moderado y fuerte, con intervalos de muy fuerte del oeste y noroeste, con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 120 km/h en cumbres y cabos.

Radar Meteorológico

Domingo de calma

El domingo llegará con una mejora del tiempo. En Mallorca se esperan intervalos nubosos, sin precipitaciones previstas y con temperaturas que podrían subir ligeramente. El viento del oeste se mantendrá moderado, aunque con algún intervalo de fuerte.