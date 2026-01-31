Núria Riera vuelve a las tertulias de la radio pública tras su polémica por absentismo laboral

Núria Riera, portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca y jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social, ha vuelto a participar en una tertulia radiofónica tras protagonizar hace unos meses una sonada polémica por absentismo laboral motivada precisamente por haber abandonado su puesto de trabajo en reiteradas ocasiones para acudir al matinal de la radio pública de Baleares sin la autorización previa necesaria. El caso se resolvió con la apertura de un expediente disciplinario por parte del Govern.

La veterana dirigente popular intervino, junto a representantes de Més per Mallorca, PSIB, Vox y El Pi, en la tertulia política del programa 'Al Dia' de IB3 Radio emitida este jueves, 29 de enero, que tuvo una duración total de una hora. La presencia de Riera en varias de estas tertulias en 2024 y en 2025 derivó en una investigación del Ejecutivo que, según la documentación aportada en su momento por IB3, concluyó que la funcionaria y portavoz del PP había acudido a nueve programas. Pidió una supuesta autorización para poder asistir en seis ocasiones; en otras tres lo hizo sin haber justificado la ausencia de su puesto de trabajo.

De las tres injustificadas, tan solo una pudo ser sancionada por el Ejecutivo -recibió una simple amonestación por falta leve-, ya que las otras dos habían prescrito por la falta de control del propio Govern. La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, reconoció en el Parlament que se perdió la oportunidad de sancionar a Riera por dejadez administrativa. La prescripción de las faltas no se debió a una escasez de pruebas, sino al retraso en la tramitación y la falta de seguimiento por parte de la dirección de Función Pública. Si se hubiera acreditado la reiteración de las ausencias o la acumulación de horas, la conducta podría haber encajado en el artículo 138 de la Ley 3/2007 de Funció Pública como falta grave, con sanciones mucho más severas: desde varios meses de suspensión hasta la pérdida de grado personal.

En esta ocasión, fuentes del PP han explicado que la dirigente pudo asistir el jueves a la tertulia política porque tenía el día libre en su puesto de trabajo como funcionaria. Riera habría tenido, de este modo, vía libre para intervenir en el programa, puesto que no habría interferido con su actividad laboral.

¿Qué decía el informe del Govern?

Diario de Mallorca tuvo acceso completo al expediente disciplinario abierto contra Riera. En el mismo, se hacía referencia directa a las supuestas autorizaciones que permitían a la dirigente ausentarse de su puesto de trabajo para participar en el programa de la radio pública. Aportaba, además, información relevante más allá de confirmar que la condena no era más que una simple amonestación.

El documento reconocía expresamente que Riera obtuvo autorizaciones para acudir a tertulias bajo la cobertura del permiso por "deber inexcusable", una figura legal pensada únicamente para asistir a plenos, juntas de portavoces u otros actos institucionales. Sin embargo, el instructor aclaraba que esas autorizaciones no debieron haberse concedido, porque participar en tertulias radiofónicas o televisivas no forma parte de las funciones públicas que justifican un permiso laboral.

El informe lo expresaba de forma clara: "Durante los últimos años diversos permisos le fueron autorizados y considerados justificados sobre la base de una declaración responsable de la propia interesada, a pesar de que muchas de estas intervenciones no parecen haber coincidido con ninguna asistencia a órganos de gobierno, plenos, comisiones o delegaciones, ni tampoco se ha acreditado su realización en unidad de acto con estas".

Este reconocimiento oficial puso de relieve una laxitud administrativa que permitió a la dirigente popular compatibilizar durante meses su trabajo en la Dirección General de Función Pública con su papel de portavoz. El informe detallaba que puede integrarse dentro del permiso si es "un tiempo razonable" de atención a los medios de comunicación, pero también dejaba claro que la intervención en tertulias políticas "no parece formar parte del núcleo esencial de la función representativa".