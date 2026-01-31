El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva

"Cientos de restaurantes tendrán que cerrar. Desde la pandemia no hemos tenido un año tan malo", predijo Juanmi Ferrer, presidente de la Asociación de Restauradores de la Confederación Empresarial CAEB, el verano pasado. Muchos propietarios de bares y restaurantes se quejaban de la falta de clientes y de las terrazas vacías, y se hablaba de una gran crisis. Ahora ha llegado el invierno y muchos establecimientos han cerrado por descanso. ¿Acaso no volverán a abrir? El diario Mallorca Zeitung consultó a Ferrer, quien también lidera la campaña de calidad 'Palma Beach'.

¿Cómo es la situación actual?

Sin duda, 2025 ha sido el año más flojo desde la pandemia. Y no solo en Mallorca. La facturación ha caído en toda España, en Europa e incluso en Estados Unidos. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar, la inflación ha provocado una subida desmesurada de los precios, lo que ha hecho que los hosteleros perdamos competitividad. Los turistas tienen menos dinero en el bolsillo, ya que el propio viaje es más caro. Gastan más en vuelos y hoteles, y les queda menos para consumir en destino.

¿Y el segundo motivo?

Los hosteleros no quieren repercutir íntegramente el aumento de los costes en los clientes. Eso hace que los ingresos disminuyan. Por ello, muchos empresarios de la restauración se están planteando si podrán seguir adelante en el futuro. La tendencia apunta a que muchos acabarán dándole la espalda al sector

Muchos lectores se quejan de que la calidad en los restaurantes de la isla ha empeorado. ¿Tiene que ver con los bajos ingresos?

Puede ocurrir que algunos locales opten por productos más baratos. Pero quien apuesta por la calidad no va a renunciar a ella. En ese sentido, la brecha sigue ampliándose. Cada vez es más difícil encontrar restaurantes de gama media en Mallorca.

Nuestra autora gastronómica Martina Zender opina que, sobre todo, cierran los locales cuya calidad es deficiente.

Ha dado en el clavo. Aunque los establecimientos de bajo coste, como por ejemplo las cadenas de comida rápida, se mantendrán. Por cierto, los cierres no tienen tanto que ver con la falta de turistas como clientes.

¿Entonces a qué se debe?

En algunos casos, los propietarios se jubilan y los hijos no quieren continuar con el negocio porque ya no resulta lo suficientemente rentable. Esto afecta sobre todo a los barrios de Palma. Allí los márgenes de beneficio son bajos y la clientela está compuesta principalmente por mallorquines. Sin embargo, los residentes locales apenas tienen poder adquisitivo. Antes, la gente comía fuera a diario; hoy en día, salir a un restaurante suele ser posible solo una vez el fin de semana. Por eso es una realidad que ahora cierren más de 300 restaurantes. Pero no quiero crear una sensación de alarma: se trata de ajustes normales del mercado.

"Nunca he hablado de una crisis"

¿Entonces no existe una crisis en la restauración?

No hay crisis. El mercado está simplemente sobresaturado. En Mallorca hay más de 12.000 locales. Si ahora 300 de ellos se convierten en supermercados, peluquerías u otros negocios, estamos hablando de solo un dos o tres por ciento. Es un proceso lógico, una corrección. Nunca he hablado de una crisis.

El verano pasado, sin embargo, en el Port de Sóller sí se respiraba un ambiente de crisis. Algunos restauradores despidieron personal en plena temporada alta porque faltaban clientes. ¿Fue un hecho puntual?

Creo que sí. Coincidieron varios factores. En los años anteriores la situación había sido muy buena y los restaurantes habían contratado a mucho personal. Luego llegó un mes de julio algo más flojo y el volumen de trabajo bajó. En general, la temporada en el Port de Sóller fue buena.

¿Por qué julio fue tan malo?

Creo que influyeron los titulares negativos. Muchos turistas no querían ir a Sóller porque los medios no dejaban de advertir sobre la masificación y el caos de tráfico.

¿Qué opciones tienen ahora los restaurantes de gama media para evitar el cierre?

La mejor opción sería apostar por la calidad. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. Para ello se necesita el conocimiento adecuado, y no todos los restauradores saben cómo trabajar con productos de alta calidad. Me preocupa que, por ese motivo, Mallorca vuelva a deslizarse hacia el modelo de bajo coste del que acabábamos de salir. En las zonas turísticas ya tenemos supermercados como proveedores low cost. No hacen falta ofertas aún más baratas que la comida preparada.

Sin dinero para una hipoteca, pero sí para ir a restaurantes

Pero la gente ya no puede permitirse esa calidad, ¿no?

Sí, aunque no con la misma frecuencia. Hoy en día, la gente también busca una experiencia cuando va a un restaurante. La población joven, en particular, ya no tiene capacidad para comprar una vivienda, pero utiliza sus ahorros para viajar o, precisamente, para disfrutar de buena comida.

¿Cómo evolucionarán los precios en los restaurantes en 2026?

Los hosteleros seguirán siendo reacios a subir los precios, porque los clientes no están dispuestos a pagar más. Sin embargo, eso solo será posible hasta cierto punto, siempre que los costes fijos no sigan aumentando. Mi valoración personal es que la fase de subidas de precios se está acercando poco a poco a su fin. El coste de la vida no puede encarecerse indefinidamente.

Muchos lectores de MZ opinan que los restaurantes de Mallorca aplican precios exagerados.

Los clientes deciden por sí mismos en qué locales gastan su dinero. Personalmente, viajo mucho. Y cuando comparo los precios con los de la Caribe, Estados Unidos o Alemania, vemos que en Mallorca todavía salimos muy bien parados.