Las listas de espera de las ITV de Mallorca se reducen a un máximo de tres días

El Consell de Mallorca ha conseguido reducir las listas de espera para pasar las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) a un máximo de tres días.

Calvià es la segunda estación con más capacidad y la que suele tener más citas disponibles y, de hecho, se puede conseguir hora prácticamente para el siguiente día laborable, ha informado la institución insular este sábado en un comunicado.

Por orden de más a menos disponibilidad ahora mismo se pueden conseguir cites de hoy para mañana en Calvià, Inca y Manacor. Mientras que la estación de Palma II es la que tiene más lista de espera y donde se puede reservar hora esperando un máximo de tres días.

Se debe tener en cuenta que actualmente la estación de ITV de Palma I en el Polígono de Son Castelló está cerrada por obras en el tejado, por lo que sólo hay cuatro de los cinco centros de inspección en funcionamiento.

Durante la anterior legislatura, la lista de espera llegó a los cinco meses. En septiembre del pasado año se mejoró la situación con esperas de entre 15 días y un mes y medio, gracias a las medidas puestas en esta legislatura y ahora, en enero de 2026, se puede tener hora en un máximo de tres días.

La ITV de Calvià es el segundo centro de inspección activo con más capacidad de Mallorca y también es el que tiene menos demanda por parte de los usuarios.

Se trata de una estación con cuatro líneas de inspección activas. Sólo de cara a la próxima semana tiene más de 1.000 inspecciones sin reservar y la semana pasada quedaron 320 vacías.

El Consell de Mallorca ha atribuido esta mejora de las listas de espera a las actuaciones del Departamento de Infraestructuras y de ITV de la institución desde julio del 2023, con medidas como la apertura de los centros durante los sábados entre junio y septiembre, que supusieron un incremento de 4.000 citas adicionales cada mes entre todas las ITV.

También se adjudicó un nuevo contrato de concesión del servicio incrementando la capacidad en 100.000 inspecciones anuales, pasando de 402.000 a 502.000, y se abrió la nueva estación de ITV de Calvià, que supone la posibilidad de hacer unas 9.000 inspecciones más cada mes.

Además, el Consell insular prorrogó el contrato de la estación móvil de Calvià que tenía orden de cierre para 2023, lo que supuso poder hacer 4.000 inspecciones mensuales mientras se esperaba la apertura de la nueva ITV de Calvià que se inauguró el año pasado.