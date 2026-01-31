El Govern aplaza sin fecha el incremento salarial pactado para los trabajadores de la Fundación para la Dependencia

El Govern ha aplazado sin fecha el pago del primer incremento salarial acordado para los trabajadores de la Fundación Balear de Atención a la Dependencia, pese a que dicho aumento fue pactado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB) y debía hacerse efectivo antes del 31 de enero. Así lo ha denunciado MÉS per Mallorca, que acusa al Ejecutivo de incumplir nuevamente un acuerdo firmado con la plantilla.

Según recuerda la formación ecosoberanista, el acuerdo alcanzado el año pasado en el TAMIB permitió poner fin a una huelga indefinida y contemplaba una mejora de las condiciones laborales, con un primer incremento retributivo del 33,33%. No obstante, este aumento no se abonará en la nómina de enero tras la comunicación interna remitida a los trabajadores por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

En dicho correo interno, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, Fernández informa de que "el abono del nuevo complemento salarial así como el pago del 33,33% de los atrasos correspondientes a su retroactividad desde el 1 de enero de 2025 (…) no podrán realizarse finalmente en dicha nómina", alegando que "la complejidad de los informes necesarios han alargado los plazos del procedimiento". La consellera reconoce el "desánimo, la frustración y el enfado" que puede generar esta situación y admite que se trata de "un incumplimiento" de un compromiso adquirido.

Desde MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha criticado que "es la segunda vez que la Conselleria de Familias del Partido Popular rompe un acuerdo con los trabajadores de la Fundación para la Dependencia en el TAMIB". A su juicio, "no hay ningún motivo administrativo para justificar esta demora", y ha calificado la situación como "una cuestión de justicia y respeto hacia los trabajadores". Carrió ha recordado además que el Parlament aprobó por unanimidad estas mejoras a principios de noviembre del año pasado y ha exigido a Fernández que resuelva la situación "de manera inmediata".

En su comunicación a la plantilla, la consellera asegura que desde la Gerencia de la Fundación "se ha trabajado con la máxima diligencia" y que los expedientes han sido correctamente tramitados ante las direcciones generales de Función Pública y de Presupuestos y Financiación, que han certificado que la documentación se encuentra actualmente en trámite. Asimismo, para compensar el retraso, el Govern ha anunciado el adelanto de otros pagos previstos.

En concreto, Fernández señala que en la primera semana de febrero se abonará el 35% correspondiente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que reconoce el derecho a recuperar retribuciones no aplicadas entre 2020 y 2023, y que en la tercera semana de febrero se pagarán los atrasos derivados del incremento del 2,5% correspondiente a todo el año 2025.

Noticias relacionadas

La consellera concluye su escrito pidiendo disculpas "de forma expresa y personal" y trasladando su compromiso de trabajar para que los expedientes se resuelvan a lo largo de este mismo mes, asegurando que el retraso "no supondrá la pérdida de ningún derecho pactado y firmado".