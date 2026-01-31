Cajas de cartón para cubrir las ventanas rotas en el centro de salud de Son Gotleu

El mal estado de las instalaciones del centro de salud de Son Gotleu genera cada vez más malestar entre profesionales y usuarios. Al menos dos consultas funcionan con las ventanas rotas y con cajas de cartón para tapar los huecos, una solución provisional que se ha cronificado en el tiempo y que ha avivado las quejas.

En una de las consultas de medicina, la ventana lleva rota desde hace cerca de un año, según relatan los sanitarios. El cristal no ha sido sustituido y el hueco permanece cubierto con cartones, pese a que la incidencia ha sido comunicada varias veces a la gerencia de Atención Primaria, según aseguran. "Nos dicen que no se arregla porque no se ha aceptado el presupuesto", explican fuentes del centro, que subrayan que la ventana se ha revisado "una y otra vez" pero no se ha reparado.

Hace poco se ha roto además otra ventana, esta vez en la consulta de una matrona, lo que ha agravado la sensación de abandono entre los profesionales. "Un año mirando los desperfectos y seguimos igual", lamentan. Describen un centro antiguo y con poco mantenimiento, con problemas que van más allá de las ventanas rotas. Denuncian averías frecuentes en los sistemas de aire acondicionado, por lo que llega a hacer mucho calor en verano y demasiado frío en invierno, una situación que no mejora con las ventanas rotas. También aseguran que las instalaciones están muy antiguas, los exteriores degradados y un entorno poco cuidado.

"No es solo una cuestión de comodidad, es trabajar y atender a los pacientes en condiciones dignas", señalan. También los usuarios han trasladado su malestar al encontrarse con las consultas en mal estado. "Da mala imagen y genera sensación de dejadez", apuntan. A ello se suma el deterioro de los exteriores del centro, donde pernoctan personas sin techo. "No queremos que expulsen a nadie sin más, pero tampoco es un espacio digno para dormir ni para un centro sanitario", matizan los trabajadores.

Desde el centro reclaman medidas "urgentes" para resolver desperfectos que consideran básicos y evitar que las situaciones provisionales se conviertan en permanentes, especialmente en uno de los barrios con mayor presión asistencial.