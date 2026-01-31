¿Aulas del siglo XIX para alumnos del XXI? Baleares analiza cómo la dignificación de los centros puede ser clave para reducir el abandono escolar

El abandono escolar prematuro no es un suceso repentino ni una decisión impulsiva tomada una mañana antes de entrar a clase. Es, en palabras de los expertos, un proceso "lento", "doloroso" y, sobre todo, "evitable". Con esta premisa como eje central, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) ha organizado este viernes una jornada intensiva en la Universitat de les Illes Balears (UIB) para abordar el gran reto educativo y social del archipiélago.

La inauguración del evento ha contado con voces institucionales que han arrojado luz sobre la situación actual, marcada por una noticia de calado nacional: Baleares ya no encabeza la tasa de abandono educativo temprano en España. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el archipiélago ha pasado de un preocupante 20,1 % en 2024 a un 15,2 % en 2025. Aunque la cifra sigue siendo superior a la media española del 12,8 %, la comunidad ha logrado ceder el puesto de mayor abandono a Murcia, que registra un 20,6 %.

Uno de los momentos más interesantes de la jornada ha llegado de la mano de José Antonio Expósito, exdirector del IES Las Musas de Madrid, cuya intervención ha sacudido las conciencias de los asistentes al vincular directamente la estética de los centros con el éxito educativo. Para Expósito, autor de La rebelión de las musas, es imposible exigir creatividad y compromiso a jóvenes que pasan ocho horas al día en edificios degradados, con ventanas rotas y "paredes descascarilladas que parecen ancladas en el siglo XIX".

José Antonio Expósito durante su ponencia, este viernes en la UIB. / Nair Cuéllar

Expósito ha defendido que la belleza y la dignidad de los espacios son la mejor "vacuna" contra el abandono. Según el docente, los centros educativos deben ser "centros del saber que generen orgullo en su comunidad". Si un joven sale de un entorno comercial moderno y luminoso para entrar en una "Atapuerca de la democracia" con pupitres verdes de hace cuarenta años, el mensaje implícito que recibe es que su educación no es una prioridad, ha matizado el ya jubilado docente, que ha explicado que la transformación estética que lideró en su instituto fue el primer paso para una "transformación ética y académica" que convirtió a un centro de barrio desfavorecido en un referente nacional de excelencia.

Una mirada desde la justicia social y las emociones

En una línea similar, Aina Tarabini, profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona, ha diseccionado el abandono como un fenómeno "profundamente emocional y relacional". Para Tarabini, el abandono es solo la punta del iceberg de un proceso de desvinculación escolar que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables por cuestiones de género, origen migratorio o discapacidad. La experta ha instado a "resignificar el concepto de aprendizaje", alejándolo de la mera transmisión de datos para convertirlo en una experiencia escolar dignificadora y significativa.

La socióloga ha hecho hincapié en que el aprendizaje es social y afectivo. "Si se menosprecian las emociones y se ignora el bienestar del alumnado, el vínculo con la escuela se rompe", ha destacado. En este sentido, ha señalado que el sistema actual a menudo peca de una forma escolar dominante que desvincula al alumno de la realidad exterior, provocando que muchos jóvenes se sientan "fuera de lugar" y acaben abandonando no por falta de capacidad, sino por falta de sentido.

Si se menosprecian las emociones y se ignora el bienestar del alumnado, el vínculo con la escuela se rompe Aina Tarabini — Referente en Sociología de la Educación

En este análisis, Tarabini ha puesto sobre la mesa un factor determinante que a menudo queda en la sombra: la excesiva carga burocrática que soportan los docentes. Según la experta, esta saturación administrativa condiciona gravemente las condiciones de trabajo de los profesores, restándoles el tiempo y la energía necesarios para cultivar el vínculo con el alumnado, un elemento que considera fundamental para combatir el abandono. "En un contexto de ratios elevadas, la burocracia se convierte en una barrera que impide sostener la relación de acompañamiento que el estudiante necesita para no sentirse fuera de lugar", ha detallado.

Aina Tarabini durante su alocución. / Nair Cuéllar

Herramientas y programas

La jornada también ha servido para repasar las herramientas prácticas que ya se están aplicando en Baleares para mantener la tendencia a la baja en las estadísticas. Francisca Simonet, del Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa, ha subrayado que la prevención debe empezar desde la Primaria. Ha destacado la importancia de programas como el PROA para el acompañamiento educativo o el PISE/ALTER, que permite una escolaridad compartida entre empresa y centro educativo para alumnos de 14 a 16 años, "elevando su autoestima".

Simonet ha puesto el foco en la necesidad de cuidar a las familias y al profesorado, sugiriendo incluso la importancia de reconocer la labor de los tutores, que -ha dicho- son piezas clave en la trayectoria vital de los estudiantes. El objetivo es que las transiciones entre etapas no se vivan como barreras, sino como "itinerarios flexibles" donde un cambio de rumbo no sea visto como un fracaso, sino como una nueva oportunidad de aprendizaje.

Noticias relacionadas

La corresponsabilidad y el reto de género

Por su parte, Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado, ha felicitado al archipiélago por el descenso de casi cinco puntos, "el más significativo del país en el último año". No obstante, ha recordado que a nivel estatal persiste una brecha de género preocupante: mientras el 85% de las chicas de entre 20 y 24 años completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se reduce al 76%.