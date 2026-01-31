Air Canada estrena su vuelo Palma-Montreal en junio: estas son sus frecuencias y horarios

Air Canada se estrena este verano en el aeropuerto de Mallorca con su apuesta con el que va a ser el primer vuelo directo con el país norteamericano desde Son Sant Joan: Palma-Montreal. La compañía de bandera de Canadá ha variado sus planes iniciales, tras el anuncio de la ruta el pasado septiembre, ante la buena aceptación que está teniendo en el mercado canadiense y entre los mallorquines. Mantiene la fecha inaugural llegando a Son Sant Joan el 18 de junio, pero cambia las frecuencias y días del vuelo.

La operativa de este vuelo estacional (de junio a octubre) queda así:

Palma-Montreal: lunes, jueves y sábados, 12:15 horas.

lunes, jueves y sábados, 12:15 horas. Montreal-Palma: miércoles, viernes y domingos, a las 19.05 horas.

El primer vuelo Montreal-Palma (AC 924) despegará el 17 de junio del aeropuerto Pierre Elliott Trudeau (YUL), a las 19:05 horas y aterrizará en Son Sant Joan a las 8.30 horas del día 18.

Y el estreno del vuelo Palma-Montreal (AC 925) sale el 18 de junio a las 12:15 horas del aeropuerto de Palma, con la llegada prevista a la ciudad canadiense a las 14:25 horas.

Se mantiene hasta finales de octubre (el día 23 el vuelo Montreal-Palma y el 24 el Palma-Montreal).

"Luego se puede ir alargando, dependiendo de la respuesta", según ha explicado la mallorquina Xisca Jiménez, jefa de Ventas de Air Canada en España, a este diario.

Avión de doble pasillo

"Por la buena respuesta del mercado" la aerolínea ha cambiado la programación de este vuelo. Reduce las cuatro frecuencias semanales previstas a tres, pero se ganarán asientos por el cambio de avión. En principio se había anunciado que la ruta sería operada por el Airbus A321 de extralargo alcance (XLR), de pasillo único. Finalmente, la cubrirá un Boeing 787 Dreamliner.

FOTO: Jaime Reina | VÍDEO: Redacción Digital

"Hemos reprogramado la ruta con un avión más grande, un Boeing 787 Dreamliner, que además de ser un avión nuevo, eficiente y sostenible nos permite aumentar la capacidad en la ruta un 5%", explica la representante de Air Canada. Su capacidad es de 260 pasajeros y tiene doble pasillo.

Con el Dreamliner se ganan también más asientos en clase business, una ventaja teniendo en cuenta el tipo de cliente de alto standing que es el viajero canadiense, añade Jiménez.

Alianzas con otras aerolíneas

Con la entrada de Air Canada en Son Sant Joan se amplían las combinaciones de rutas por las alianzas comerciales con otras compañías.

Es posible volar desde Mallorca a Montreal y volver por Nueva York, por ejemplo. La compañía tiene joint ventures con el grupo Lufthansa y con United Airlines para todo el tráfico entre Europa y Norteamérica.

"Funcionamos como si fuéramos una sola aerolínea. Puedes hacer un Palma-Fráncfort con Lufthansa, Fráncfort-Vancouver con Air Canada, Vancouver-Nueva York con United y vuelta desde Montreal o desde Nueva York a Palma en el vuelo directo de United". Todo en un solo billete, dice la mallorquina.

Montreal es uno de los dos hubs de Air Canada en la costa este del país (el otro es Toronto). Se está potenciando mucho para volar al resto de Norteamérica e incluso a Centroamérica.

Air Canada convocó el pasado jueves a los agentes de viajes isleños. La presentación Canadá está más cerca que nunca a la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) se celebró en el hotel Innside Bosque de Palma. El presidente de Aviba, Pedro Fiol, avanzó que hay gran interés para montar grupos de viajeros rumbo al país norteamericano.

El contraste entre el pacífico Canadá, con el encanto de sus capitales bilingües y su exuberante naturaleza, y el Estados Unidos del polémico Donald Trump que se ve cada vez más como un destino turístico hostil parece que va a ser determinante en redirigir flujos turísticos este verano.