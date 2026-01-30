Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Mallorca este fin de semana: lluvias, vientos intensos y mala mar

La Agencia Estatal de Meteorología activará esta medianoche la alerta amarilla en todo el litoral de la isla por fenómenos costeros

Fuerte oleaje causado por el viento, en Palma.

Fuerte oleaje causado por el viento, en Palma. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Duna Márquez

El tiempo en Mallorca estará maracado este fin de semana por la llegada de un nuevo frente atlántico que dejará rachas muy fuertes de viento, chubascos intensos y mala mar en toda la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros.

La peor parte de de este nuevo temporal se concentrará en la primera mitad del sábado, cuando se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en amplias zonas de la isla y puntas de 120 km/h en cumbres y cabos. Además, el oleaje podría alcanzar los cuatro metros en el litoral, especialmente en el norte y oeste de Mallorca.

Viernes de transición

Este viernes se prevé un día de intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles de madrugada en el norte. Por la tarde, los cielos tenderán a cubiertos. El viento del oeste soplará moderado con intervalos de fuerte, y las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas se mantendrán estables.

Según la Aemet, durante la noche del viernes al sábado volverán a producirse chubascos, algunos de ellos fuertes, con posibilidad de tormentas y granizo pequeño.

Lluvia, viento y nieve

Durante la mañana del sábado, los cielos estarán cubiertos con chubascos ocasionalmente fuertes, que podrían venir acompañados de tormenta y granizo pequeño. La Aemet no descarta que se registren nevadas ligeras en los pico más altos de la Serra de Tramuntana. A partir del mediodía, se espera una mejoría progresiva, con tendencia a poco nuboso gracias a la entrada de una cuña de altas presiones.

El viento será protagonista, con rachas muy fuertes del oeste y noroeste, especialmente intensas en zonas altas y en el litoral. La Aemet ha activado el aviso amarillo por viento fuerte en la Serra de Tramuntana, el norte y el sur de la isla. En la costa, el aviso es por fenómenos costeros adversos que afectarán a todo el litoral mallorquín.

Domingo de calma

El domingo llegará con una mejora del tiempo. En Mallorca se esperan intervalos nubosos, sin precipitaciones previstas y con temperaturas que podrían subir ligeramente. El viento del oeste se mantendrá moderado, aunque con algún intervalo de fuerte.

Aunque persiste la incertidumbre a nivel peninsular por la llegada de un nuevo frente, la Aemet no prevé que afecte al archipiélago.

