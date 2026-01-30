El tiempo en Mallorca este fin de semana: lluvias, vientos intensos y mala mar

El tiempo en Mallorca estará maracado este fin de semana por la llegada de un nuevo frente atlántico que dejará rachas muy fuertes de viento, chubascos intensos y mala mar en toda la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros.

La peor parte de de este nuevo temporal se concentrará en la primera mitad del sábado, cuando se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en amplias zonas de la isla y puntas de 120 km/h en cumbres y cabos. Además, el oleaje podría alcanzar los cuatro metros en el litoral, especialmente en el norte y oeste de Mallorca.

Viernes de transición

Este viernes se prevé un día de intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles de madrugada en el norte. Por la tarde, los cielos tenderán a cubiertos. El viento del oeste soplará moderado con intervalos de fuerte, y las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas se mantendrán estables.

Según la Aemet, durante la noche del viernes al sábado volverán a producirse chubascos, algunos de ellos fuertes, con posibilidad de tormentas y granizo pequeño.

Lluvia, viento y nieve

Durante la mañana del sábado, los cielos estarán cubiertos con chubascos ocasionalmente fuertes, que podrían venir acompañados de tormenta y granizo pequeño. La Aemet no descarta que se registren nevadas ligeras en los pico más altos de la Serra de Tramuntana. A partir del mediodía, se espera una mejoría progresiva, con tendencia a poco nuboso gracias a la entrada de una cuña de altas presiones.

El viento será protagonista, con rachas muy fuertes del oeste y noroeste, especialmente intensas en zonas altas y en el litoral. La Aemet ha activado el aviso amarillo por viento fuerte en la Serra de Tramuntana, el norte y el sur de la isla. En la costa, el aviso es por fenómenos costeros adversos que afectarán a todo el litoral mallorquín.

Domingo de calma

El domingo llegará con una mejora del tiempo. En Mallorca se esperan intervalos nubosos, sin precipitaciones previstas y con temperaturas que podrían subir ligeramente. El viento del oeste se mantendrá moderado, aunque con algún intervalo de fuerte.

Noticias relacionadas

Aunque persiste la incertidumbre a nivel peninsular por la llegada de un nuevo frente, la Aemet no prevé que afecte al archipiélago.