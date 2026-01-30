Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSIB defiende la necesidad de debatir la propuesta de financiación para mejorarla

"Volveremos a discutir con transparencia", ha dicho la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, en un debate organizado por el Parlament

Rosario Sánchez.

Rosario Sánchez.

EFE

Palma

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha defendido este viernes que "es un momento importante de debate con la sociedad civil, de compartir con expertos y continuar construyendo el discurso de las Islas Baleares" para mejorar la propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación autonómica.

Sánchez ha participado en un debate organizado por el partido en el Parlament sobre el propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, con el catedrático de Historia económica de la UIB y consejero del Banco de España, Carles Manera; el catedrático de Economía de la UPF y exconsejero del BdE, Guillem López Casasnovas; y la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Sánchez ha recalcado que el debate de esta tarde es con representantes del Círculo de Economía, de los sindicatos y otras entidades con las que ya se trataron "algunas de las cuestiones que están incluidas" en esta propuesta de nuevo sistema de financiación.

La también secretaria de Estado de Turismo ha subrayado que este nuevo sistema "podría significar 414 millones más para Baleares y, de acuerdo con el informe que hizo FEDEA podría colocar Baleares como la primera comunidad en recibir recursos".

"Hablamos con las personas que han contribuido a la mejora del sistema de financiación de esta comunidad autónoma", ha defendido Sánchez sobre la necesidad de debatir la propuesta.

"Manera participó en la reforma del sistema de financiación que venía de la época Aznar, que estábamos 30 puntos por debajo de la media y nos puso en la media de la financiación de todas la comunidades autónomas cuando estaba Zapatero en el Gobierno de España y Francesc Antich en Baleares", ha recordado Sánchez sobre uno de los ponentes.

De Guillem López-Casasnovas ha recordado que es "uno de los expertos que siempre ha ayudado a Baleares para mejorar la financiación" y fue con quien el Govern abordó "una cuestión tan importante como es la condonación de la deuda, sobre la que el Gobierno ha hecho una propuesta que ha rechazado el Govern balear".

La propia Sánchez interviene porque era la consellera de Hacienda del Govern de Armengol, "cuando se consiguió otra de estas patas de la financiación el Régimen Especial Fiscal y el Régimen Especial de las Islas Baleares que, entre otras, tiene rebajas fiscales para las empresas baleares, y el factor de insularidad que en sus primeros cuatro años ha supuesto 570 millones de euros para inversiones en cualquier materia afectada por la insularidad".

"Volveremos a discutir y debatir con transparencia los elementos que introduce este nuevo sistema de financiación que propone el Gobierno de España y cómo hemos de trabajar para mejorar todavía más esa propuesta", ha dicho la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, que considera que es una jornada que tendría que organizar el Govern", para "buscar el debate y el acuerdo con la sociedad civil" cuando se abre la oportunidad de mejorar el sistema de financiación.

TEMAS

