Prohens congrega a 3.500 alumnos por la paz en Son Moix: "Sois el futuro de estas islas"

El Govern ha congregado esta mañana a 3.500 alumnos de Primaria y ESO de 30 centros educativos de Mallorca en el estadio de Son Moix para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, en un acto que se ha celebrado por primera vez en este formato y que ha coincidido con el encuentro organizado por el Consell de Mallorca, que ha congregado a más de 1.000 escolares en el Centro Cultural la Misericòrdia.

Casi al mismo tiempo que la cita habitual en el Consell, el Ejecutivo autonómico ha estrenado este año un acto propio y de mayor dimensión, encabezado por la presidenta Marga Prohens. Han participado 21 centros públicos (CEIP y CEIPIESO) y 8 concertados, entre ellos colegios como el de Son Oliva, Cas Capiscol, Son Ferriol, Gabriel Vallseca, La Soledat o Miquel Costa i Llobera, además de concertados como La Salle, Madre Alberta, Montesión, Jesús María o Santa Mónica.

El acto ha arrancado a las 11.00 horas con la llegada de los alumnos al estadio. Los escolares han ido coreando sus colegios antes de dar paso a la primera actuación musical del grupo Pèl de Gall, que ha hecho cantar y bailar a buena parte de los asistentes.

Después del concierto, se ha llevado a cabo una suelta de palomas, uno de los momentos más emotivos del acto, antes de la lectura del manifiesto de los alumnos, que ha corrido a cargo de Amanda López y Mario Escobar, alumnos del CEIP Son Oliva.

En su intervención, ambos han puesto el acento en la paz, el respeto, la convivencia en la escuela y la resolución pacífica de los conflictos. "La paz comienza con cosas pequeñas", ha comentado Amanda López, en un texto que apelaba a gestos diarios como ayudar a un compañero, pedir perdón o escuchar al otro. Mario Escobar, por su parte, ha enumerado los compromisos que deben asumir los alumnos: hablar antes que pelear, defender a los más vulnerables, denunciar las injusticias y cuidar el entorno escolar.

La presidenta del Govern ha cerrado el acto con un discurso dirigido directamente a los escolares, a los que ha agradecido su presencia en Son Moix y ha subrayado que representan "el presente y el futuro de estas islas". Prohens ha contextualizado la celebración en un "mundo complejo", marcado por conflictos armados, y ha citado la guerra de Ucrania, a la que se ha referido como "una guerra injusta a las puertas de Europa", sin hacer mención al conflicto en Palestina ni a otros escenarios bélicos.

La presidenta ha insistido en el papel de la escuela y de las familias en la transmisión de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, pero ha apelado también a la responsabilidad directa de los niños y adolescentes: "La paz y la no violencia empiezan en vuestro entorno más cercano, en el aula, en la escuela, en el barrio".

El acto ha concluido con una segunda actuación musical, a cargo de Inés Mas, que ha interpretado Imagine, de John Lennon, y con la lectura de una cita de Mahatma Gandhi: "No hay un camino para la paz, la paz es el camino".