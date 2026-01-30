Pago electrónico, descuentos y tarjeta única: ¿Qué cambiará a la hora de viajar en bus en Mallorca?

Los residentes que todavía utilizan la tarjeta ciudadana gris (Tarjeta Ciudadana) para desplazarse de un punto a otro deberían marcar una fecha en el calendario: 31 de marzo de 2026. A partir de entonces, la tarjeta dejará de ser válida como billete de transporte, aunque seguirá sirviendo para otros usos. En cambio, quienes tengan una Tarjeta Intermodal podrán seguir utilizándola sin cambios.

Por este motivo, quienes no dispongan de una tarjeta TIB deberían solicitar cuanto antes la nueva Tarjeta Única. Con ella, los residentes podrán utilizar todos los medios de transporte público de Mallorca —y en 2026 incluso de forma gratuita—: tren, metro, autobuses interurbanos (red TIB) y autobuses urbanos de Palma (EMT).

Los turistas y los propietarios de segundas residencias no empadronados no pueden obtener ninguna de estas tarjetas y, desde comienzos de año, incluso tienen que pagar más. La novedad es que ahora en la mitad de los autobuses de la EMT ya se puede pagar con tarjeta bancaria y beneficiarse de descuentos. Por el momento solo es posible en 134 autobuses, pero está previsto que antes de finales de marzo se pueda hacer en toda la flota. En la línea del aeropuerto, por ejemplo, ya se puede pagar con tarjeta bancaria.

Solo con cita previa

La Tarjeta Única puede solicitarse desde octubre de 2025 en los siguientes puntos de emisión:

Oficinas de atención del TIB : la Estación Intermodal de Palma, así como oficinas en Alcúdia, Inca y Manacor; además, oficinas de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí.

: la Estación Intermodal de Palma, así como oficinas en Alcúdia, Inca y Manacor; además, oficinas de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí. Oficinas de la EMT: la oficina de atención al cliente de la EMT en Palma y las oficinas municipales de atención a la ciudadanía (Oficinas de Atención a la Ciudadanía, OAC).

La EMT incorpora el pago con tarjeta en los autobuses de Palma. / Guillem Bosch

El doble de ventanillas

Importante: es necesario pedir cita previa, que puede solicitarse a través de este enlace o de este otro. Dado que en las próximas semanas se espera una mayor afluencia de personas, los responsables han habilitado en la estación central de autobuses y trenes de Plaça d’Espanya cinco ventanillas adicionales a las cinco ya existentes y han incorporado a diez empleados extra. De este modo, se ofrecen 400 citas adicionales al día.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 19:00 horas.

Documentación necesaria

La emisión de la (primera) Tarjeta Única es gratuita. Es necesario presentar un documento de identidad válido (pasaporte, NIE o carné de conducir) y una copia del mismo.

Si en dicho documento no figura la dirección en Mallorca, también habrá que aportar un certificado de empadronamiento. La fecha de expedición de este documento no puede ser anterior a seis meses.

Los estudiantes, familias numerosas, jubilados o personas con discapacidad deberán presentar además documentación adicional, tanto en original como en fotocopia, por ejemplo el certificado de matrícula.

La tarjeta puede recargarse en los mismos lugares donde se recarga la Tarjeta Intermodal: por internet, en máquinas automáticas y directamente con el conductor en los autobuses del TIB, pero no en los autobuses de la EMT.

Importante: aunque el transporte sea gratuito para los residentes, la tarjeta debe tener saldo cargado (al menos 5 euros). A los usuarios que olviden validar la salida en los autobuses del TIB se les descontarán automáticamente 30 céntimos a modo de penalización.