La negociación entre SFM y los trabajadores avanza "por buen camino": las reuniones continuarán el martes que viene

La negociación entre la dirección de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el comité de empresa avanza "por buen camino", según el gerente de SFM José Ramón Orta. Ambas partes han iniciado este viernes un calendario de reuniones que continuará en próximo martes para alcanzar un acuerdo sobre las peticiones que los trabajadores han puesto sobre la mesa. Al término del encuentro, que ha durado más de dos horas, se han alcanzado acuerdos en 15 de los 48 puntos a estudiar.

Las negociaciones avanzan, punto a punto, muy despacio. Cada apartado se está discutiendo con "exhaustividad", ha señalado Orta, con la presencia de técnicos de la empresa que explican los motivos de uno u otro. La intención manifiesta de SFM es "cerrar los acuerdos cuanto antes", aunque tras las dos reuniones de esta semana, de más de dos horas de duración cada una, no se descarta que las conversaciones puedan alargarse algunas semanas más.

Varios de los puntos planteados por el comité, ha explicado Orta, ya están en proceso de implementación. "Hay otros que han propuesto adecuadamente", ha añadido. En este sentido, el gerente ha querido dejar claro que desde SFM "no se está poniendo cortaprisas a las peticiones" de los trabajadores, siempre que estas entren dentro de "una lógica y una solvencia técnica". Uno de los objetivos de la empresa es alcanzar vía negociación "un nivel mucho más alto de seguridad" en la red ferroviaria de Mallorca.

Según ha indicado el propio Orta, muchas de las reivindicaciones del comité se verán resultas una vez se implemente el ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, por su sigla en inglés), que elevará los niveles de seguridad.

"No se llegará a un acuerdo en un día"

"La reunión hacía falta, pero no se llegará a un acuerdo ni en un día, ni en dos ni en tres", valoraba Ricardo Mas, presidente del comité de empresa, tras salir de la reunión. Mas comparte el enfoque de Otra, "vamos por buen camino", pero asegura que durante la reunión han sentido que SFM "no tenía una respuesta clara ni estructurada" sobre los puntos puestos sobre la mesa por los trabajadores. Además, ha criticado, la empresa carece de protocolos en algunas áreas, en las que se terminan abordando las problemáticas con métodos "caseros".

El presidente del comité ha detallado que, después de "mucho conversar", se ha decidido abordar la cuestión punto por punto para dar respuesta a las peticiones de los trabajadores. Mas ha dicho que el encuentro ha servido, además, para demostrar que "lo que nosotros denunciábamos no está infundado".

La negociación de este viernes no ha abordado temas capitales para el comité como la creación de una comisión de seguridad y la internalización de áreas sensibles de SFM como los talleres o el mantenimiento de las vías. "La empresa tiene propósito de mejorar, pero estamos en dos plano: lo que quiere la empresa, y nosotros", ha añadido Mas.