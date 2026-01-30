Levantan la suspensión del contrato para gestionar en Baleares los campos de boyas que protegen las praderas de posidonia

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado levantar la suspensión del procedimiento de contratación para la gestión de los campos de fondeo regulados en espacios de la Red Natura 2000 de Baleares, promovido por Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la conselleria del Mar.

La decisión del Tribunal, el órgano especializado e independiente encargado de resolver conflictos en la contratación pública en España, permite reanudar al Govern la tramitación administrativa del expediente conforme a la normativa de contratación pública, una vez subsanados determinados aspectos formales del procedimiento. Con esta resolución, queda sin efecto la paralización automática derivada de la interposición del recurso y se habilita a PortsIB para proseguir con el proceso, manteniendo los elementos esenciales del proyecto.

El Govern ha reiterado que el objetivo de este procedimiento es garantizar la protección de las praderas de posidonia oceánica mediante la implantación y gestión de campos de fondeo regulados en aquellas zonas donde resulta ambientalmente necesario. De este modo, se busca compatibilizar la conservación del medio marino con un uso ordenado y sostenible del litoral.

En Mallorca hay campos de boyas regulados en Cala Blava, Sant Elm y Formentor. En Menorca, en Fornells e Illa de'en Colom. En Ibiza en Ses Salines. Y en Formentera en Caló de s'Oli y s'Espalmador.

El levantamiento de la suspensión, según la explicación del Govern, permitirá avanzar en la ejecución y gestión de los campos de fondeo regulados durante este verano en las áreas de competencia autonómica, reforzando así las medidas de protección ambiental y de ordenación del fondeo en el litoral balear.

Asimismo, el Govern ha instado al Estado a cumplir con la ejecución de los campos de boyas comprometidos dentro de su ámbito competencial y a avanzar en los acuerdos necesarios para su gestión, con el fin de garantizar una actuación coordinada y eficaz en la protección del medio marino.

Boyas de fondeo regulado en Formentor / Ports-IB

Las razones del recurso

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo, entidad que presentó el recurso, informó el 23 de enero de "la necesidad de revisar determinados aspectos del procedimiento que considera clave", especialmente en lo relativo al "modelo de gestión propuesto, la posibilidad de pago de la boya in situ —sin necesidad de reserva—, la seguridad náutica y su impacto sobre el uso del litoral y la actividad náutica".

Además, informó a través de su página web, subrayó que le gustaría que se abriese un espacio de diálogo y revisión del modelo actual de campos de boyas, de forma que permita compatibilizar la protección del medio marino y el cumplimiento del decreto de la posidonia con un uso razonable y ordenado del litoral. "Defendemos que el fondeo libre sobre arena, cuando se realiza de forma responsable y conforme a la normativa vigente, debe ser una opción posible y compatible con la conservación del entorno", afirmó.