Impulsa Igualtat presenta su nueva imagen y sede en Palma

La nueva marca "Impulsa Igualtat Illes Balears" ha sido presentada esta mañana de forma oficial sustituyendo a la anterior denominación “Predif Illes Balears”. Este cambio en el nombre, tal y como se ha podido ver en el vídeo de presentación, responde a los nuevos tiempos y a un cambio de nombre y de concepto a nivel estatal para enfocarse en el impulso a la igualdad, que ha sido el objetivo de la entidad desde su fundación.

Entre las instituciones presentes, se ha contado con la presidenta de la Federación Nacional de ASPAYM, Mayte Gallego, y el director general de la federación, Antonio Reyes.

Referentes en accesibilidad universal

Según señala Alessandro Marinelli, presidente de IMPULSA IGUALTAT IB, "trabajamos por ser referentes en accesibilidad universal para todas las personas”. Durante el recorrido a las instalaciones se han mostrado los elementos de accesibilidad para personas con diferentes capacidades, tanto físicas como sensoriales.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y de Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha anunciado una próxima ley de atención a la discapacidad, que será pionera en España, al tiempo que ha destacado la importancia y peso del tercer sector de Baleares. El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha querido destacar la importancia de la colaboración público-privada en la atención a las personas con discapacidad, acentuando el trabajo conjunto que se lleva a cabo con IMPULSA IGUALTAT.

Para finalizar, Francisco Sardón, presidente de la confederación IMPULSA IGUALDAD España, entidad que representa a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica, ha querido destacar la importancia de la voluntad y la sensibilidad por parte de las personas profesionales de la entidad, al tiempo que ha resaltado la profesionalidad y conocimientos técnicos, que han podido verse en las medidas de accesibilidad universal implementadas en el centro.

Impulsa Igualtat IB

IMPULSA IGUALTAT IB es una federación sin ánimo de lucro fundada en 2008, dedicada a garantizar la plena participación, en condiciones de igualdad, de las personas con discapacidad física en su comunidad. El compromiso de Impulsa Igualtat se basa en derribar las barreras que impiden el ejercicio de derechos y oportunidades, con el foco situado en la accesibilidad universal y la inclusión efectiva.

Como parte de la Confederación IMPULSA IGUALDAD, representa y desarrolla programas que benefician a cerca de 100.000 personas con discapacidad física. Asimismo, cuentan con más de 30 años de experiencia acumulada a través de las federaciones miembro.