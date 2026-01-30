Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa Llull relacionada con AdamuzAir CanadaEl tiempo fin de semanaTren de SóllerRegularización migrantesDenuncia agresión sexual 5 mujeres
instagramlinkedin

El Govern reivindica que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en Baleares deben "mostrar voluntad" de aprender catalán

El Ejecutivo autonómico vuelve a mostrar su rechazo rotundo a la regularización del Gobierno Central al considerarlo "un regalo" que supone "un efecto llamada" para Baleares

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de esta mañana

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de esta mañana / CAIB

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

En pleno debate sobre el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Govern autonómico reivindica la necesidad de que los que quieran legalizar su situación en Baleares conozcan la identidad y los valores de las islas, entre ellas la lengua propia del archipiélago. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El Ejecutivo autonómico vuelve a mostrar su rechazo total al proceso de regularización del Gobierno Central, considerándolo "un regalo que perjudica a los ciudadanos ya residentes" y supone "un efecto llamada" para Baleares. En este sentido, Costa señala que hasta ahora ya existía un mecanismo para obtener la residencia que era "de sentido común" donde se establecían aspectos como un certificado de antecedentes penales y un precontrato.

Condiciones que, según defiende el Govern, desaparecen con esta regularización, "regalando así la residencia, dando oxígeno a las mafias que trafican con las personas y provocando un efecto llamada" en el territorio.

Conocer la identidad de Baleares

Asimismo, Costa ha hecho especial hincapié respecto a la necesidad de que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en las islas conozcan la identidad y los valores que rigen en Baleares. "Tenemos unas costumbres y tradiciones y los que quieran conseguir la residencia legal se tienen que adaptar. Aquí tenemos una lengua propia, los que quieran obtener la residencia legal en esta región en concreto deben mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia. Contamos con una identidad que como Govern tenemos la obligación de preservar", destaca.

Noticias relacionadas

Asimismo, el representante del Ejecutivo expresa que, a pesar de que "la competencia en materia de extranjería es competencia exclusiva del Estado", el Govern utilizará "todas las vías legales" a su alcance para defender los intereses de los ciudadanos de Baleares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  2. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  3. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  4. Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
  5. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  6. La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
  7. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  8. Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca

Baleares, ejemplo de "deterioro" por el cambio climático: "Los turistas extranjeros son mucho más sensibles que los nacionales"

Baleares, ejemplo de "deterioro" por el cambio climático: "Los turistas extranjeros son mucho más sensibles que los nacionales"

La negociación entre SFM y los trabajadores avanza "por buen camino": las reuniones continuarán el martes que viene

La negociación entre SFM y los trabajadores avanza "por buen camino": las reuniones continuarán el martes que viene

El Govern reivindica que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en Baleares deben "mostrar voluntad" de aprender catalán

El Govern reivindica que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en Baleares deben "mostrar voluntad" de aprender catalán

El PP lleva al Parlament su rechazo a la regularización de inmigrantes: "Una irresponsabilidad que alimenta el efecto llamada"

Pago electrónico, descuentos y tarjeta única: ¿Qué cambiará a la hora de viajar en bus en Mallorca?

Pago electrónico, descuentos y tarjeta única: ¿Qué cambiará a la hora de viajar en bus en Mallorca?

El tiempo en Mallorca este fin de semana: lluvias, vientos intensos y mala mar

El tiempo en Mallorca este fin de semana: lluvias, vientos intensos y mala mar

Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos

Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos

Gabriel Bibiloni, el filólogo que ha denunciado discriminación por hablar catalán: "Me dijo, con un tono impositivo, que le hablara en castellano y sentí vulnerados mis derechos"

Gabriel Bibiloni, el filólogo que ha denunciado discriminación por hablar catalán: "Me dijo, con un tono impositivo, que le hablara en castellano y sentí vulnerados mis derechos"
Tracking Pixel Contents