Los docentes cobran este mes la subida del 2,5% correspondiente a 2025

Los docentes de Balears han visto reflejado en su nómina del mes de enero el aumento del 2,5% correspondiente al año 2025 anunciado para todos los trabajadores públicos el pasado mes de diciembre.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, un total de 16.681 profesionales educativos del archipiélago se han beneficiado de este aumento. De estos 16.681 profesionales, 12.461 son de Mallorca, 1.585 de Menorca, 2.419 de Ibiza y 216 de Formentera.

Además, el Consell de Govern también ha aprobado el incremento del 2,5% de las retribuciones del personal de los centros educativos concertados. Este incremento afecta al personal docente, al personal cooperativista de centros concertados y al personal religioso autónomo.

En la nómina de enero también se ha actualizado la retribución por indemnización de residencia. Hasta ahora, los trabajadores recibían una indemnización cuya cuantía dependía del grupo en el que estuviera clasificado cada profesional.

El objetivo es que, en 2028, todas estas indemnizaciones sean iguales para todos los grupos de personal funcionario y personal laboral.

Para alcanzar este objetivo, el complemento de residencia se ajustará gradualmente por tramos del 33,33% anual. El primer tramo se aplica ya en 2026, el segundo en 2027 y, finalmente, el último 33,33% en 2028, año en que la indemnización por residencia o complemento de insularidad quedará homogeneizada.

La aplicación del aumento del 2,5% y la homogeneización de la indemnización por residencia o complemento de insularidad supone un sobrecoste anual de 21,6 millones de euros y un incremento medio del 3,25% en los salarios de los profesionales educativos.

En la nómina del mes de enero también se incluye el reconocimiento del primer tramo evaluable y consolidable de la carrera profesional para el personal docente y laboral y el segundo tramo de la parte consolidable de la carrera profesional para el personal docente, inspector y laboral, que fueron aprobados en diciembre de 2025.

Los funcionarios que hayan cumplido dos o más sexenios y tengan reconocido el primer tramo de la carrera profesional reciben el pago del segundo tramo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Por otra parte, los funcionarios que participaron en la convocatoria del primer tramo de la carrera profesional, una vez evaluados favorablemente por sus equipos directivos, reciben el pago con efecto retroactivo tras el reconocimiento del primer sexenio.

En el caso del personal docente, casi 8.000 profesionales se benefician de este reconocimiento, mientras que en el caso del personal laboral se benefician alrededor de 120 profesionales.

Durante los próximos meses de 2026, continuarán actualizándose las nóminas de los profesionales educativos de acuerdo con los acuerdos alcanzados y la normativa vigente.

De manera simultánea al anuncio del aumento del 2,5%, también se anunció una subida del 1,5% del sueldo, esta última correspondiente al año 2026. Este incremento salarial del 1,5% empieza a computarse desde enero, pero se aplicará en las nóminas mensuales a partir de mayo; en ese mes se añadirá tanto el 1,5% correspondiente a mayo como todos los atrasos acumulados de los meses de enero, febrero, marzo y abril.