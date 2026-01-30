CCOO sella un acuerdo por los derechos lingüísticos en el trabajo y alerta del retroceso del catalán en Baleares

Las federaciones territoriales de CCOO del País Valencià, CCOO de Catalunya y CCOO de Baleares han alcanzado un acuerdo para reforzar los derechos lingüísticos en el ámbito laboral y exigir que las lenguas propias y el plurilingüismo sean reconocidos como un derecho fundamental de la clase trabajadora, y no como un elemento meramente simbólico.

El pacto se ha formalizado en una reunión celebrada en València, donde los representantes sindicales han consensuado la "Propuesta integral por las lenguas propias y la cohesión social", un documento que fija una estrategia común para garantizar que la diversidad lingüística tenga una aplicación real y efectiva en los centros de trabajo y en la administración pública.

Advertencia específica sobre Baleares

En el caso de Baleares, el sindicato ha lanzado un mensaje de alerta. El secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, ha advertido de que, si no se adoptan medidas similares a las planteadas en la propuesta, el catalán puede experimentar un retroceso preocupante en el conocimiento y el uso social en el ámbito laboral.

"Si no se toman medidas como las que hemos expuesto hoy, en poco tiempo estaremos retrocediendo de manera peligrosa en el conocimiento y el uso de la lengua catalana en Baleares, poniendo en riesgo su pervivencia", señala García.

Desde CCOO Baleares subrayan que el mundo del trabajo es un espacio clave para la normalización lingüística, especialmente en una comunidad con alta rotación laboral y una fuerte incorporación de trabajadores procedentes de fuera de las islas.

Del bilingüismo asimétrico al plurilingüismo equilibrado

El documento acordado por las tres confederaciones territoriales plantea un cambio de enfoque: superar el bilingüismo asimétrico y avanzar hacia un plurilingüismo equilibrado, con políticas de acción positiva que compensen la minoración histórica de las lenguas propias.

En este sentido, CCOO defiende que el catalán, en todas sus variedades territoriales, tenga una normalidad de uso equivalente al castellano, especialmente en el ámbito público. El sindicato reclama que el conocimiento de la lengua propia sea un requisito indispensable en la función pública, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua.

Asimismo, la propuesta reconoce el derecho de cualquier trabajador o trabajadora a expresarse y vivir en su lengua en el entorno laboral, al considerar que se trata de un factor de respeto, dignidad e identidad, y también de bienestar en el trabajo.

Apoyo a la ley estatal de plurilingüismo

Las tres organizaciones han expresado su apoyo explícito a la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. CCOO considera imprescindible que las instituciones del Estado, como la Justicia o el BOE, dejen de funcionar como espacios exclusivamente monolingües y se adapten a la realidad plurilingüe de la sociedad.

"Las lenguas no dividen, lo que divide es la privación de derechos", subraya el sindicato en el documento, en el que rechaza que los derechos lingüísticos de los trabajadores de València, Catalunya y Baleares sean tratados como derechos de segunda categoría.

Próximos pasos y contactos políticos

Como primera medida concreta, CCOO ha anunciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de Parlament de les Illes Balears, así como con las Corts Valencianes, el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados. El sindicato también prevé reunirse con entidades culturales y cívicas para articular un frente común en defensa de los derechos lingüísticos.

Desde la organización insisten en que esta propuesta no es solo una reivindicación cultural, sino un ejercicio de justicia social y modernización democrática, que sitúa el mundo del trabajo como eje central para avanzar en la cohesión social y la igualdad de oportunidades en Baleares y en el conjunto del Estado.