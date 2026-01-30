Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos

La temporada turística llegará con grandes novedades para Mallorca en rutas de largo radio. Una de ellas es el inicio de operaciones de Air Canada en Son Sant Joan. La aerolínea inaugura su vuelo Palma-Montreal a mediados de junio, el día 18, otro hito en conectividad para la isla porque se trata de la primera ruta directa con el país norteamericano. Su estreno coincide cuando su vecino Estados Unidos proyecta una imagen de rechazo turístico nunca visto, fruto de la hostilidad que exuda la Administración de Donald Trump. La compañía canadiense es consciente del rédito que puede sacar en estas circunstancias.

De entrada la mallorquina Xisca Jiménez, jefa comercial de Air Canada en España, ha visitado esta semana Palma para mostrar la presentación “Canadá está más cerca que nunca” a la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). "Estamos muy contentos con el interés mostrado por parte de las agencias en Mallorca y convencidos que la ruta será un éxito en ambas direcciones", declaraba Jiménez este jueves. De ello depende que la ruta estacional prevista de junio a finales de octubre se alargue.

Por su parte, el presidente de Aviba, Pedro Fiol, certifica las expectativas que están despertando los vuelos directos a Canadá entre los residentes: "Hay mucho interés para montar grupos".

Alianzas con otras aerolíneas

Otra ventaja con la entrada de Air Canada en Son Sant Joan son las combinaciones de rutas que llegan por sus alianzas comerciales.

Es posible volar desde Mallorca a Montreal y volver por Nueva York, por ejemplo. La compañía tiene joint ventures con el grupo Lufthansa y con United Airlines para todo el tráfico entre Europa y Norteamérica.

"Funcionamos como si fuéramos una sola aerolínea. Puedes hacer un Palma-Fráncfort con Lufthansa, Fráncfort-Vancouver con Air Canada, Vancouver-Nueva York con United y vuelta desde Montreal o desde Nueva York a Palma en el vuelo directo de United". Todo en un solo billete, explica la mallorquina.

Qué días vuela

Jiménez avanza las novedades en la programación: la compañía bandera de Canadá ha variado sus planes "por la buena respuesta del mercado". Reduce las cuatro frecuencias semanales previstas a tres, pero se ganarán asientos por el cambio de avión. En principio se había anunciado que la ruta sería operada por el Airbus A321 de extralargo alcance (XLR), de pasillo único.

"Hemos reprogramado la ruta con un avión más grande, un Boeing 787 Dreamliner, que además de ser un avión nuevo, eficiente y sostenible nos permite aumentar la capacidad en la ruta un 5%", explica la representante de Air Canada. Su capacidad es de 260 pasajeros y tiene doble pasillo.

Agentes de viajes convocados por Aviba en la presentación de Air Canadá en el hotel Innside Palma Bosque, en Palma. / Jaime Reina

Además, con el Dreamliner se ganan también más asientos en clase business, una ventaja teniendo en cuenta el tipo de cliente de alto standing que es el viajero canadiense, explica Jiménez.

La operativa queda así: Montreal-Palma, miércoles, viernes y domingos, a las 19.05 horas. Palma-Montreal, lunes, jueves y sábados, 12:15 horas.

El primer vuelo Montreal-Palma (AC 924) despegará el 17 de junio del aeropuerto Pierre Elliott Trudeau (YUL), a las 19:05 horas y aterrizará en Son Sant Joan a las 8.30 horas del día 18.

El vuelo Palma-Montreal (AC 925) sale a las 12:15 horas del aeropuerto de Palma, con la llegada prevista a la ciudad canadiense a las 14:25 horas.

La operativa se mantiene hasta finales de octubre (el día 23 el vuelo Montreal-Palma y el 24 el Palma-Montreal). "Luego se puede ir alargando, dependiendo de la respuesta". Jiménez también apunta a que esta nueva ruta llega cuando Estados Unidos "se percibe como un destino hostil", con lo que puede influir esa circunstancia en redirigir los flujos turísticos transoceánicos hacia el afable vecino del norte.

Montreal es uno de los dos hubs de Air Canada en la costa este del país (el otro es Toronto). Se está potenciando mucho para volar al resto de Norteamérica e incluso a Centroamérica. Desde Montreal conecta 50 destinos dentro de Canadá y más de 60 de Estados Unidos "con muchas ventajas de facilidad de tránsito", como facturación de equipaje a destino final y controles de inmigración de EEUU que se pasan en Montreal, sin colas.

Air Canada mantiene desde España otras rutas durante todo el año (Madrid-Montreal y Barcelona-Montreal), aparte de que añade más estacionales en verano. "Nosotros no somos una aerolínea vacacional", subraya la jefa de Ventas. También ponen el foco en el viajero corporativo.

Veinte 'Españas' juntas

Junto con la mallorquina Xisca Jiménez presentaron el destino Canadá a los agentes de viajes los representantes de dos agencias receptivas. Roberto Gentile, presidente de Canadian Receptive Tours (CRT), y Alfonso Carnicero, de Dominiom Tours, mostraron la diversidad que ofrece el país de 40 millones de habitantes. "España entra 20 veces en Canadá", escenificaba Carnicero para brindar una idea de su magnitud. "Hay más animales que personas".

Tras un vídeo promocional de Air Canadá protagonizado por la actriz canadiense Sandra Oh (Grey's Anatomy) fue el turno de los receptivos. Roberto Gentile abundó en los atractivos de la costa este de Canadá, pasando por Toronto, "el pequeño Nueva York", las cataratas del Niágara, Quebec ("Europa en Canadá") o Montreal ("la mezcla de Toronto y Quebec").

Carnicero enumeró las posibilidades que se abren en el oeste canadiense, "un destino de mucha naturaleza y más exclusivo", con capitales como Vancouver, "la ciudad más cara de todo Canadá", que acogerá siete partidos del Mundial de Fútbol 2026, cruceros por Alaska, las Montañas Rocosas o el avistamiento de auroras boreales, entre la variada oferta.