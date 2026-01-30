Air Canada estrena nueva ruta entre Mallorca y Montreal este 2026: esta será la frecuencia y sus horarios

Air Canada ha anunciado la ruta Montreal-Palma, Mallorca. Se trata de la segunda ruta intercontinental para el aeropuerto de Mallorca después de la de Palma-Nueva York de United Airlines. La aerolínea canadiense pondrá en marcha el vuelo estacional entre junio y octubre de 2026. Se abre así otra puerta para afianzar el mercado norteamericano, de gran valor para el sector por su elevado gasto turístico.

Desde la isla se celebra este otro hito, tras la inesperada noticia en octubre de 2021 cuando United sorprendió con el primer vuelo regular con Estados Unidos y Mallorca, ruta que esta temporada ha cumplido su cuarta temporada en marcha, desde su inauguración en junio de 2022.

Desde Essentially Mallorca se congratulan de "esta apuesta de Air Canada por Mallorca y su confianza en nuestro destino", declara su presidente, Jesús Cuartero. La organización que reúne la oferta del turismo prémium manifiesta que "Canadá es un mercado muy interesante para la isla, en el que ya hemos participado en jornadas en años anteriores".

De hecho, "el próximo octubre nos reuniremos en Toronto con el director de la Oficina Española de Turismo en Canadá con el objetivo de seguir trabajando conjuntamente para consolidar Mallorca como un destino de referencia para el viajero de alto poder adquisitivo", añade Cuartero.

Primera línea canadiense en volar a Mallorca

Air Canada ha anunciado a través de un comunicado que el vuelo Montreal-Palma será la primera nueva ruta operada por su Airbus A321 de extralargo alcance (XLR). La entrega de la flota XLR comenzará en el primer trimestre de 2026 y, en junio de 2026, Air Canada inaugurará el servicio de Montreal a la isla balear. Los asientos ya están a la venta en su web oficial y a través de agencias de viajes".

"La espera está a punto de terminar ya que la inminente llegada del Airbus A321XLR marca la siguiente fase del crecimiento internacional de Air Canada", declara Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo y director comercial, y presidente de Carga en Air Canada.

"Hoy comenzamos ese camino de expansión con el anuncio de Palma como el primer nuevo destino posible gracias a esta flota", añade Galardo. Air Canada se convierte en la primera aerolínea canadiense en ofrecer vuelos a Baleares.

Aunque en un principio se había anunciado que la ruta sería operada por el Airbus A321 de extralargo alcance (XLR), de pasillo único, la representante de Air Canada, Xisca Jiménez, ha explicado que "Hemos reprogramado la ruta con un avión más grande, un Boeing 787 Dreamliner, que además de ser un avión nuevo, eficiente y sostenible nos permite aumentar la capacidad en la ruta un 5%". Su capacidad es de 260 pasajeros y tiene doble pasillo.

Alianzas con otras aerolíneas

Otra ventaja con la entrada de Air Canada en Son Sant Joan son las combinaciones de rutas que llegan por sus alianzas comerciales.

Es posible volar desde Mallorca a Montreal y volver por Nueva York, por ejemplo. La compañía tiene joint ventures con el grupo Lufthansa y con United Airlines para todo el tráfico entre Europa y Norteamérica.

"Funcionamos como si fuéramos una sola aerolínea. Puedes hacer un Palma-Fráncfort con Lufthansa, Fráncfort-Vancouver con Air Canada, Vancouver-Nueva York con United y vuelta desde Montreal o desde Nueva York a Palma en el vuelo directo de United". Todo en un solo billete, explica la mallorquina Jiménez, jefa comercial de Air Canada en España

Días y horarios del nuevo vuelo entre Canadá y Mallorca

El nuevo enlace Montreal-Palma funcionará como una ruta estacional entre el 17 de junio y el 24 de octubre de 2026.

La operativa queda así: Montreal-Palma, miércoles, viernes y domingos, a las 19.05 horas. Palma-Montreal, lunes, jueves y sábados, 12:15 horas.

El primer vuelo Montreal-Palma (AC 924) despegará el 17 de junio del aeropuerto Pierre Elliott Trudeau (YUL), a las 19:05 horas y aterrizará en Son Sant Joan a las 8.30 horas del día 18.

El vuelo Palma-Montreal (AC 925) sale a las 12:15 horas del aeropuerto de Palma, con la llegada prevista a la ciudad canadiense a las 14:25 horas.

Precios

El precio de los vuelos varía en función de la época en qué se mire. Con la tarifa más económica, es posible encontrar vuelos de ida para el mes de junio por menos de 300 €, aunque en algunas fechas más señaladas, como es el mes de agosto, el billete puede ascender hasta los 900€.