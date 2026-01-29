El periodista Jorge Dioni López, en Ibiza: «La principal solución a la crisis habitacional pasa por que la vivienda no sea tan rentable»

Para analizar la crisis de la vivienda en Ibiza y Formentera, la demarcación pitiusa del Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) ha invitado al periodista Jordi Dioni López, autor de los ensayos ‘La España de las piscinas’ (Arpa) y ‘El malestar de las ciudades’ (Arpa), que ayudan a entender el porqué de uno de los problemas sociales más graves de nuestros tiempos. Es este segundo libro, que ofrece un análisis sobre las problemáticas y desafíos de la ciudad contemporánea, como la especulación, la gentrificación, la privatización o el turismo, el que servirá como base para su ponencia, programada mañana a las 18 horas en Can Ventosa, en Vila.

El título escogido para la charla, ‘El malestar de Ibiza y Formentera: El peor lugar, el peor momento’ no invita mucho al optimismo y es que el hecho de que las Pitiusas sean islas, «con territorio y movilidad limitada», y que vivan desde hace décadas eminentemente del turismo contribuyen a que la problemática de la vivienda sea más acusada y que se complique su solución. Como dice Dioni en una entrevista telefónica a Diario de Ibiza, en el imaginario colectivo «Ibiza y Formentera no son lugares para vivir sino para pasarlo bien» y eso las convierte en destinos muy atractivos no solo para turistas sino también para quienes quieren invertir en el sector inmobiliario o tener una segunda residencia.

Consciente de que uno de los errores más frecuentes es achacar la crisis habitacional a una causa única como la falta de oferta, la masificación turística o una legislación concreta, lo que pretende el autor zamorano en su ponencia es dejar muy claro que «la crisis de la vivienda es global» y está relacionada «con el cambio de uso del espacio urbano, las tendencias en la economía financiera o los nuevos usos sociales», entre otras cosas. «Toda aquella persona que quiera centrar el foco en un factor y que busque un culpable y una solución, creo que se está equivocando. ¿El turismo es responsable? En parte, pero no es el único, ni mucho menos», señala.

Los actores de la crisis

«Tendemos a culpabilizar lo que podemos ver. El turista y el migrante son dos culpables muy fáciles narrativamente hablando y es más sencillo proyectar nuestro malestar hacia ellos , que, por ejemplo, hacia un fondo de inversión, porque no sabemos quién hay detrás», señala.

Entre la larga lista de «actores» que tienen un papel en esta crisis, en primer lugar nombra precisamente a los fondos de inversión y fondos buitres, y después al «gran capital internacional», es decir, a los extranjeros ricos que adquieren casas ya sea como segunda residencia o como inversión. También están en el elenco el mediano o pequeño capital nacional que invierte en el sector inmobiliario; los pequeños propietarios que destinan alguna de sus viviendas a alquiler turístico; los turistas; y los nómadas digitales.

«En España, el acceso a la vivienda nunca ha sido una cuestión prioritaria, la prioridad es el mercado»

El periodista también habla de algunos de los muchos factores que han conducido a esta grave crisis habitacional. «La primera cuestión a tener en cuenta es que desde los años 50 España tiene una política de vivienda basada en la propiedad y en el mercado inmobiliario. En este país el acceso a la vivienda nunca ha sido una prioridad como lo puede ser en otros lugares. Las cosas podrían haber cambiando en la crisis de 2011, destinando a vivienda pública la enorme cartera que estaba en manos de cajas de ahorro rescatadas por el Estado, pero se decidió ponerlo en el mercado con unos precios bastante bajos para atraer fondos de inversión», señala.

A este factor, hay que añadir «el turismo, la otra gran pata de nuestro modelo económico y de la acción inmobiliaria en España». «El problema», señala Dioni, es que «el turismo es adictivo porque es un sector muy fácil de hacer». «El turismo no es malo, lo que es malo es la dosis», remarca el autor, que a la pregunta de si Ibiza y Formentera deberían plantearse dejar a un lado el monocultivo turístico y diversificar su economía no duda en contestar que sí. «La apuesta turística es superarriesgada», añade en otro momento de la conversación.

El periodista Jorge Dioni López es autor de los ensayos 'La España de las piscinas', 'El malestar de las ciudades' y 'Pornocracia'. / Archivo personal de Jorge Dioni López

Por otra parte, el periodista saca a colación otros factores que han tenido que ver en esta crisis habitacional. Señala, por ejemplo, «el momento en el que las ciudades dejaron la producción para dedicarse al sector servicios» y, después, se refiere el cambio de tendencia en la economía financiera que se produjo a raíz de la crisis de 2011, «cuando la inversión pasó a centrarse en commodities, es decir, bienes básicos y tangibles como puede ser sanidad, educación o vivienda».

Asimismo, Dioni habla del «efecto Decamerón que tuvo la crisis de la pandemia». «Después del covid, la gente lo que piensa es en disfrutar y hay un pequeño porcentaje de personas del norte de Europa, con la posibilidad de teletrabajar, que deciden cambiar su residencia y buscar destinos, como Ibiza y Formentera, que asocian a eso, a pasárselo bien», explica.

Respecto al precio de la vivienda, adelanta que en la conferencia mostrará con cifras que España es de los países en Europa donde menos han subido los inmuebles. Pero también hay que tener en cuenta otro factor que sacará a colación, los salarios, mucho más bajos en España que en otros territorios europeos.

Soluciones

Que el panorama mejore, Dioni no lo ve nada laro. «Siento no ser optimista, pero es un tema muy complicado, creo que la principal solución a la crisis habitacional pasa porque la vivienda no sea tan rentable, es decir, pasa porque la gente no piense que comprar pisos es su mejor opción e invierta en otros activos, pero eso supone romper el cántaro de leche de mucha gente y ¿quién lo va a hacer? No lo sé. Normalmente hay crisis internacionales, pero claro, eso requiere también que haya otro modelo económico postulándose de forma clara, uno que no considere que todo es una propiedad, que todo es un producto que debe ser puesto en el mercado», reflexiona.

Si no hay cambios en ese sentido, advierte, habrá muchos destinos turísticos españoles, como Ibiza y Formentera, que acabarán en la misma situación que Venecia, muy atractiva para los turistas, pero inhóspita para los residentes

Aunque su discurso general es pesimista, Dioni ve un atisbo de luz en el hecho de que se esté hablando de la crisis de la vivienda. «Hacer un diagnóstico de la enfermedad es el primer paso, luego habrá que ver si estamos dispuestos a hacer lo necesario para podernos curar», concluye.