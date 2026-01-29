El verano en Mallorca en 1972: las imágenes (y los datos) que demuestran cuánto ha cambiado la isla

Un conjunto de imágenes del verano de 1972 en Mallorca ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales tras ser publicado en Instagram y compartido por miles de personas. Se trata de fragmentos de un reportaje de RTVE que retrata la isla en pleno auge turístico, una época que entonces ya se percibía como masiva y que hoy muchos miran con sorpresa al compararla con la realidad actual.

El relato de una Mallorca que ya vivía del turismo

El reportaje arranca con una narración que hoy suena casi inocente: “Para el medio millón de turistas que llegan en avión a Palma de Mallorca el mes de agosto, la isla representa sol, descanso, playas blancas…”.

Las imágenes muestran el primer contacto de los visitantes con la isla: largas colas de autobuses, carreteras llenas y un trayecto directo hacia alguno de los miles de establecimientos hoteleros de la capital. En aquel momento, Palma contaba con 160.000 camas hoteleras, y el aeropuerto de Son Sant Joan recibía unos 5.000 aviones durante todo el mes de agosto. La voz en off describe a los turistas como viajeros “ávidos de sol”, dispuestos a regresar a sus países de origen cargados de recuerdos, paisajes, alegría… y maletas.

Playas llenas, hoteles gigantes y escenas hoy impensables

El reportaje no se limita a las llegadas. También muestra playas abarrotadas, excursiones organizadas a enclaves “paradisíacos” y escenas que hoy resultan especialmente simbólicas, como la de un pagès paseando con su burro frente a la fachada de un enorme hotel. La narración concluye con el momento de la despedida: últimas compras, propinas finales y la isla quedando atrás “con el recuerdo de unos días felices y la imagen de una estampa clavada en la retina”.

El contraste con los datos actuales

Lo que más ha llamado la atención de quienes han compartido las imágenes es el abismo entre aquellas cifras y las actuales. Según los últimos datos, el archipiélago recibió 2,05 millones de viajeros solo en agosto de 2025, cuadruplicando ampliamente el volumen que en 1972 llegaba en todo un mes.

El aeropuerto de Palma alcanzó en ese mismo agosto 4,7 millones de pasajeros, y en cuanto al tráfico aéreo, el día de mayor actividad fue el sábado 3 de agosto de 2024, con 886 vuelos internacionales y 207 nacionales en una sola jornada. El vídeo ha reabierto el debate en redes sobre la masificación turística, el modelo económico de la isla y la velocidad a la que ha crecido el turismo en Mallorca: lo que en 1972 llegaba en un mes, hoy llega en cuestión de días.