Salud llama a revisar la triple vírica en Baleares ante el repunte de sarampión en España

Baleares ha lanzado un mensaje de alerta ante el sarampión después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya retirado a España el estatus de país libre de esta enfermedad. La consellera de Salud, Manuela García, ha subrayado esta mañana en una rueda de prensa que las vacunas "salvan vidas" y ha vinculado el retroceso en el control del sarampión con el descenso de coberturas y con el auge de mensajes antivacunas: "Es un mensaje absolutamente erróneo que tenemos que combatir".

Desde la Conselleria, Salud Pública asegura que la situación en las islas está "controlada", pero insisten en la necesidad de estar preparados por el contexto internacional: "Estamos en un mundo globalizado, con muchísima circulación de personas", ha señalado García en una rueda de prensa al ser preguntada por el riesgo en Baleares. En este escenario, ha advertido, pueden llegar casos importados desde países con coberturas más bajas, como ya ha ocurrido con otras patologías.

La directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha recordado que en 2025 se registró un brote de 35 casos, ya cerrado, y "eran casos importados", con orígenes en países como Uzbekistán, Vietnam o Marruecos, entre otros. En 2026, ha añadido, no se ha notificado ningún caso de sarampión en las islas.

En este sentido, la Conselleria ha insistido en la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas), especialmente en un contexto de repunte internacional. "Lo importante es tener a nuestra población vacunada y protegida, que es la mejor forma de protegerse frente al sarampión", ha remarcado la consellera de Salud.

En paralelo, Salud ha explicado que ha iniciado una campaña de captación activa para revisar calendarios vacunales e incluso contactos telefónicos para citar a familias y completar dosis pendientes. Según García, este trabajo sirve tanto para vacunar como para depurar datos, ya que una parte de la cobertura vacunal recae en la sanidad privada.

En este sentido, sobre los datos del Ministerio de Sanidad que ubican la cobertura de la vacuna contra el sarampión por debajo del 90% en Baleares, la consellera ha asegurado que esas cifras reflejan solo la sanidad pública y no incluyen a los menores vacunados en el ámbito privado.

Según Salud, al sumar la vacunación privada detectada a través de revisiones y consultas a las familias, la cobertura en pediatría "es elevada" y, en la franja de edad hasta los 25 meses, se situaría por encima del 95%. En todo caso, aseguran que trabajan para unificar la información de pública y privada: "Hay cientos de niños que no figuran como vacunados en el sistema público".

García ha cargado también contra el movimiento antivacunas, que ha calificado como "pura charlatanería" y un "negacionismo" que debe combatirse con evidencia científica: "El sarampión puede llegar a ser una patología muy grave", ha recordado, en un llamamiento a mantener altas las coberturas y no bajar la guardia.