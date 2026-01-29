Ramón Vidal regresa a Mallorca para liderar en Meliá su operativa en Palma

Ramón Vidal regresa a Mallorca. El directivo de Meliá retoma la dirección del Centro de Operaciones de la hotelera en el Paseo Marítimo de Palma, después de dos años en Barcelona al frente del proyecto de reapertura y reposicionamiento del Gran Meliá Torre Melina, así como de la reactivación del Palau de Congressos de Catalunya.

La compañía vuelve a apoyarse en su sólida trayectoria profesional para poner bajo su supervisión la gestión de los hoteles Meliá Palma Marina, Meliá Palma Bay, Innside Palma Bosque, Hotel Bellver Affiliated by Meliá y el Palau de Congressos de Palma, un activo clave para la ciudad cuyo lanzamiento dirigió el directivo gallego en 2017, recuerda la hotelera en un comunicado. Entonces llegó procedente de Madrid tras dirigir el Meliá Castilla, buque insignia de la hotelera en el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, por su sigla en inglés).

Por otra parte, Tito Casasnovas continúa dirigiendo las operaciones del hotel Gran Meliá Victoria, el Innside Palma Center y el Hotel Palacio Avenidas, todos ellos en Palma, así como los hoteles del grupo en Cala d’Or y el MiM Mallorca, de Leo Messi, recientemente abierto en S’Illot, detalla la compañía.

La cadena de Gabriel Escarrer reafirma su compromiso de consolidar Palma como uno de los destinos de referencia en Europa para el turismo MICE apoyando así tanto un modelo turístico sostenible como la desestacionalizado en la isla. No en vano, un análisis de Turespaña ya situa a Ciutat como el cuarto destino para el turismo de negocios por delante de Sevilla y Bilbao.

Así pues, Vidal regresa a la isla para impulsar esas prioridades estratégicas y a la vez reforzar la colaboración con las instituciones públicas en la promoción del destino para el segmento MICE.

Trayectoria

Ramón Vidal Castro (Laxe, A Coruña, 1966) es graduado en Administración Hotelera por la Universidad de A Coruña y por Cornell University (Nueva York).

Su trayectoria en Meliá incluye puestos directivos en España y en el extranjero destacando los seis años al frente del Meliá Castilla en Madrid. En 2017 asumió la dirección de la apertura del Palau de Congressos de Palma y desde entonces ha sido una figura clave en el desarrollo del turismo MICE en Mallorca.

Presidió e impulsó el Mallorca Convention Bureau, la asociación que desde hace más de 40 años promueve la isla como destino para eventos, y el Segmento Estratégico MICE de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), fomentando así la colaboración público-privada y el desarrollo sostenible del sector.