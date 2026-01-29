Prohens y la comunidad judía respaldan la reprobación de Lucía Muñoz por desear la desaparición de Israel

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la comunidad judía en Baleares han expresado su apoyo a la reprobación de la regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, tras sus declaraciones en las que manifestó su deseo de que desaparezca el Estado de Israel. Prohens ha calificado este tipo de afirmaciones como "mensajes de odio" que no pueden ampararse en la libertad de expresión y que deben ser condenados desde las instituciones.

La presidenta se ha pronunciado en estos términos durante el acto institucional celebrado en Palma con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde se ha situado explícitamente al lado de la comunidad judía. En este sentido, ha alertado de que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado y ha señalado que sigue presente en la actualidad a través de señalamientos, mensajes y consignas que ponen en riesgo valores como la paz, la democracia y la convivencia. Prohens también ha llamado a no normalizar ni reproducir discursos que fomenten el odio.

Durante el acto, el presidente de la Comunidad Judía de Baleares, Ari Molina, ha calificado los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás de "pogromo", justo antes de defender la ofensiva militar de Israel en Gaza como un ejercicio de "legítima defensa".

Declaraciones que motivan la reprobación

Las palabras de Prohens coinciden con la reprobación que se debate este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma, a raíz de unas declaraciones de Lucía Muñoz difundidas en su cuenta de Instagram y en el programa Invierno Rojo, de Canal Red. En ellas, la regidora expresó su deseo de que en 2026 desaparezca el Estado de Israel y defendió una Palestina "libre desde el río al mar".

La propuesta de reprobación considera que estas afirmaciones son de una gravedad considerable y sostiene que emplean consignas asociadas al extremismo, además de fomentar el señalamiento y el antisemitismo. La iniciativa ha sido impulsada por Vox y cuenta con el respaldo del Partido Popular, mientras que los grupos de izquierda han anunciado su rechazo.

"Mensajes de odio" y responsabilidad institucional

Prohens ha insistido en que desear explícitamente la desaparición de Israel no es una crítica política legítima, sino una forma de discurso de odio que debe ser denunciada. A su juicio, normalizar este tipo de mensajes supone cruzar una línea peligrosa y banalizar consignas que históricamente han ido asociadas a la persecución del pueblo judío.

En este sentido, la presidenta ha defendido que las instituciones tienen la obligación de marcar límites claros y de posicionarse junto a las comunidades que se sienten señaladas. Por ello, ha respaldado de forma explícita la reprobación de Muñoz y ha subrayado que la convivencia democrática exige rechazar cualquier manifestación de antisemitismo, venga de donde venga.

Un debate con proyección política

El posicionamiento de Prohens y de la comunidad judía ha dado mayor peso político a la reprobación municipal, que trasciende así el ámbito del Ayuntamiento de Palma. Mientras el pleno municipal aborda la reprobación, el Govern ha dejado claro su alineamiento con la comunidad judía y su rechazo a cualquier discurso que, bajo consignas ideológicas, promueva el odio o la exclusión.