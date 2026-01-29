El principal acusado del criadero ilegal de tortugas en Mallorca: “Todos los ejemplares los tenía dados de alta en Alemania”

“Todas las tortugas las tenía dadas de alta en Alemania”. El principal acusado del supuesto criadero ilegal de quelonios desmantelado en junio de 2018 en una finca de Llucmajor, un ciudadano germano de 54 años, negó ayer haberse dedicado a traficar con especies protegidas y alegó que disponía de la documentación de los animales durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma. “Mi finalidad es la cría para la conservación de especies”, subrayó ante el tribunal de la Sección Primera, vestido con una sudadera con una enorme imagen de un quelonio.

El sospechoso, experto en tortugas acuáticas, reconoció que todos los ejemplares que le intervino el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el verano de 2018 eran suyos. “Mi pareja no tuvo ninguna intervención. Si yo no estaba en casa o estaba enfermo, entonces ella se encargaba de su cuidado”, explicó.

Los investigadores se incautaron en su finca de Llucmajor de más de mil especímenes de 70 especies distintas, todas ellas amparadas en el Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), valorados en más de medio millón de euros. Se trataba de tortugas terrestres, acuáticas, de bosque y galápagos, muchas de ellas de especies protegidas.

“En 2006 llegué a Mallorca y contacté con el SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones). Entregué a un encargado toda la documentación de los ejemplares CITES A y CITES B y me dijo que todo estaba en regla. Luego, le comunicaba por correo electrónico las crías. Regresé allí en varias ocasiones para hablar de mis tortugas. Pensaba que todo lo tenía en orden. Cuando fui detenido, seguía en contacto con el SOIVRE. Tenía una cita para un día antes”, trató de justificar el encausado. Según su versión, en esas fechas, en 2018 “estaba tramitando el alta de núcleo zoológico”.

El hombre recordó que decidió junto a sus padres mudarse desde Alemania a la isla por el buen tiempo. “El gasto por el mantenimiento de las tortugas depende de la temporada, de media son alrededor de 600 o 700 euros al mes. Aquí el gasto es menor que en Alemania porque no hace falta tanta energía”, aseguró.

“Los ejemplares que tenía procedían de fuera de España, de la Unión Europea. La mayoría los adquirí antes de 2018. Nunca he comprado especímenes sin la documentación. Al otro acusado le he comprado tortugas, siempre con documentación a través de su empresa. Yo nunca le he vendido ejemplares”, aclaró en la séptima sesión de la vista oral.

Según manifestó, entre 2012 y 2018 sus ingresos económicos procedían de su trabajo como asesor técnico en un zoo de Alemania y también su padre le ayudaba.

“No he vendido en España especies CITES A ni B hasta 2018. Nunca he vendido especies protegidas sin la documentación”, recalcó el acusado, si bien admitió que en 2012 vendió ejemplares que en ese momento no eran considerados CITES.

Rechazan los cargos

Tanto él, como los otros dos sospechosos, se negaron a contestar al fiscal. Todos ellos descartaron haber traficado con especies protegidas a preguntas de sus abogados. El ministerio público solicita para la pareja de alemanes sendas condenas de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros por un delito contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales. Mientras, el tercer encausado, un intermediario español que se dedica a la importación de reptiles a través de una tienda en Barcelona, se enfrenta a una petición de pena de dos años de cárcel.

El responsable del criadero de Llucmajor recordó que durante el registro en la finca el 27 de junio de 2018 él entregó a los agentes cuatro carpetas con documentación sobre las tortugas. “Era yo quien identificaba las especies exclusivamente y los agentes lo comprobaban con el teléfono móvil con míster Google”, enfatizó. “No me dijeron por qué me incautaban las tortugas”, se lamentó.

Su pareja, también acusada, confirmó la versión de su compañero sentimental. “Las tortugas incautadas no eran mías. Empecé la relación sentimental con él en 2015. Yo no negociaba con compradores ni vendedores, no manejaba su dinero, no tenía acceso a sus cuentas ni a la de sus padres. Mis ingresos no tienen nada que ver con tortugas”, se defendió la mujer, de 38 años. “No he vendido especies protegidas sin documentación”, insistió. Según indicó, en esas fechas él estaba tramitando el alta de criador y de núcleo zoológico.

Por último, el tercer sospechoso, que se dedica a la importación de animales exóticos desde hace 30 años, destacó que “jamás” ha tenido un problema pese a los reiterados controles que pasa. “Siempre está todo correcto, en aduanas se mira todo y la documentación está impecable”, aseguró. “La labor del acusado me parece admirable, loable, se centra en especies con gran valor ecológico, pero sin valor comercial. Le he traído tortugas para él desde Alemania, siempre con los documentos correspondientes. No le he comprado nunca un ejemplar a él”, apuntó. “Las tortugas que yo tenía en casa eran para mí, no para vender. Las compré hace bastantes años en Italia”, concluyó.